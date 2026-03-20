Что предложили рожденным до 1967 года россиянам Финансист Финогенова: рожденным до 1967 года россиянам могут отдать часть пенсии

Россияне могут получить свои пенсионные накопления, не дожидаясь выхода на заслуженный отдых, а в некоторых случаях и забрать всю сумму сразу, рассказала агентству ПРАЙМ профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. В первую очередь на выплаты могут претендовать россияне моложе 1967 года рождения, чьи работодатели до 2014 года перечисляли 6% от взносов на накопительный счет.

Накопительная часть пенсии формируется не у всех граждан, пояснила эксперт. Важным нюансом является возраст, с которого можно начать получать эти средства.

Граждане, имеющие право на накопительную пенсию, могут обратиться за ее назначением на пять лет раньше текущего пенсионного возраста: в 55 лет — женщины и в 60 лет — мужчины. Такое право есть и у тех, кому положена досрочная страховая пенсия, — сказала финансист.

Также небольшие накопления имеются у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивалось 2% на накопления. После введения моратория в 2014 году пополнять эти счета можно было только добровольно, например, за счет материнского капитала.

Форма получения средств зависит от суммы накоплений. Если накопления не превышают 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера, гражданин имеет право забрать их единовременно целиком. В случае, если сумма на счете больше, пенсионеру будет назначена ежемесячная пожизненная выплата. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в Социальный фонд России или в Негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от того, где хранились средства, резюмировала Финогенова.

