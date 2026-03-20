Что предложили рожденным до 1967 года россиянам

Финансист Финогенова: рожденным до 1967 года россиянам могут отдать часть пенсии

Россияне могут получить свои пенсионные накопления, не дожидаясь выхода на заслуженный отдых, а в некоторых случаях и забрать всю сумму сразу, рассказала агентству ПРАЙМ профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. В первую очередь на выплаты могут претендовать россияне моложе 1967 года рождения, чьи работодатели до 2014 года перечисляли 6% от взносов на накопительный счет.

Накопительная часть пенсии формируется не у всех граждан, пояснила эксперт. Важным нюансом является возраст, с которого можно начать получать эти средства.

Граждане, имеющие право на накопительную пенсию, могут обратиться за ее назначением на пять лет раньше текущего пенсионного возраста: в 55 лет — женщины и в 60 лет — мужчины. Такое право есть и у тех, кому положена досрочная страховая пенсия, — сказала финансист.

Также небольшие накопления имеются у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивалось 2% на накопления. После введения моратория в 2014 году пополнять эти счета можно было только добровольно, например, за счет материнского капитала.

Форма получения средств зависит от суммы накоплений. Если накопления не превышают 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера, гражданин имеет право забрать их единовременно целиком. В случае, если сумма на счете больше, пенсионеру будет назначена ежемесячная пожизненная выплата. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в Социальный фонд России или в Негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от того, где хранились средства, резюмировала Финогенова.

Ранее сообщалось, что самые большие пенсии россияне получают в Ненецком автономном округе. Разница в пенсиях в зависимости от региона может достигать различий в двукратном размере.

Назван тревожный сигнал отсутствия чувства голода после пробуждения
Российский военный установил рекорд по сбитым дронам ВСУ
Буйнов раскрыл секрет успеха композитора Зацепина
«Тихий ужас»: россиян призвали отказаться от полосок против черных точек
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 марта
Юрист ответила, обязан ли работник объяснять начальнику цель отгула
СК РФ озвучил, кто взорвал гранату в Хабаровске
Россиянам рассказали, как подготовить почву к дачному сезону после зимы
«Выпрямилась в кресле»: Трамп напугал премьера Японии одним сравнением
Атаку БПЛА пресекли в одном из районов Ростовской области
Ветеринар ответил, почему кошки могут ходить мимо лотка
В Роспотребнадзоре предупредили, как заражаются энцефалитом без укуса
Взлетевшие гонорары, новая возлюбленная, гражданство: как живет Галустян
Психолог объяснила, как легко приучить ребенка к чтению
«Они не победят»: на Западе предрекли исход возможного конфликта ЕС и РФ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский нужен России живым
Похудение, личная жизнь, критика хейтеров: как живет актриса Мария Шумакова
Саперы уничтожили опасный «подарок» на турецком берегу Черного моря
Странам ЕС запретили покупать российский газ даже «под страхом смерти»
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

