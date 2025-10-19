Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 09:53

Назван средний размер страховой пенсии в России

Доцент РУДН Гиринский: средняя страховая пенсия в РФ превышает 24 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний размер страховой пенсии в России на сегодняшний день составляет чуть больше 24 тысяч рублей, заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие выплаты будут получать женщины в 60 лет и мужчины в 65 лет по истечении переходного периода пенсионной реформы, но при наличии 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Средний размер в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей, — поделился Гиринский.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская отмечала, что российские пенсионеры имеют возможность увеличить размер получаемых выплат при смене места жительства или изменении семейных обстоятельств. Одним из наиболее эффективных методов является переезд в регионы с действующими районными коэффициентами, такие как районы Крайнего Севера и Дальнего Востока.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) предложил упростить механизм получения накопительной части пенсии. По мнению парламентария, существующие бюрократические процедуры затрудняют доступ граждан к их собственным средствам.

