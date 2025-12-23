Новый год-2026
23 декабря 2025 в 14:41

В приграничном районе поймали сибиряка, пытавшегося вступить в РДК

ФСБ задержала 20-летнего сибиряка под Белгородом за попытку вступить в РДК

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Белгородской области задержали 20-летнего сибиряка за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает региональное управление ФСБ. По данным ведомства, сотрудники поймали его в приграничном городе Шебекино, передает РИА Новости.

Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении гражданина РФ, жителя Иркутской области, 2005 г. р. <…> Установлено, что фигурант по собственной инициативе принял решение вступить в «Русский добровольческий корпус», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что отправиться в Шебекино парню велели иностранные кураторы. Оттуда молодой человек должен был отправиться на Украину, но был пойман сотрудниками ФСБ.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК (покушение на участие в деятельности террористической организации). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

Ранее Второй западный окружной военный суд приговорил школьника из Курска к семи годам воспитательной колонии за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус». 17-летнего юношу обвинили сразу по двум уголовным статьям.

Россия
ФСБ
задержания
Белгородская область
