Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 08:00

Пытавшегося вступить в ряды террористов школьника отправили в колонию

В Курске подростка отправили в колонию на семь лет за попытку вступить в РДК

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Второй западный окружной военный суд приговорил школьника из Курска к семи годам воспитательной колонии за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости. 17-летнего юношу обвинили по статьям о покушении на участие в деятельности террористической организации и публичном оправдании терроризма.

Суд <...> приговорил подростка к наказанию в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права администрировать сайты в интернете на срок два года, — говорится в сообщении.

Было установлено, что подросток сам связался с представителями «Русского добровольческого корпуса», но получил ответ, что сможет присоединиться к организации только по достижении 18 лет. Также юноша опубликовал в Сети два сообщения, содержащие признаки оправдания деятельности РДК. Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.

Ранее суд в Москве вынес новый заочный приговор украинскому депутату Алексею Гончаренко, назначив ему 18 лет лишения свободы за публичные призывы к терроризму и экстремистские высказывания. Чиновник уже был заочно осужден в России на 10 лет.

дети
подростки
уголовные дела
РДК
Курск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогнозируют бойню для ВСУ в зоне СВО
Дмитриев полетел в Майами
Российский баскетболист помог команде в рамках своего дебюта в НБА
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на следующей неделе
Сразу две украинские бригады сбежали с передовых позиций
Ученые рассказали о странном поведении кометы 3I/ATLAS
На ЗАЭС предупредили о риске чернобыльского сценария из-за Киева
Тарталетки «Золотой стандарт» — икра и рыба в одном флаконе!
Трамп в шутку присудил себе $1 млрд из американской казны
В НАТО сделали неутешительный прогноз для Украины
Чизкейк без муки и сахара: узнайте секрет полезного праздничного торта
В российском городе авария на теплосетях вызвала ЧС
В Сербии назвали армии стран Евросоюза ЛГБТ-бригадами
Фаза Луны сегодня, 20 декабря 2025 года. Что принесет последнее новолуние
Арестованный экс-министр пожаловался на здоровье в суде
Два российских аэропорта временно перестали обслуживать авиарейсы
Долина споет песню Инстасамки: кто еще из звезд выступит в Новый год
Предательство командования, бои у Купянска: новости СВО к утру 20 декабря
Пытавшегося вступить в ряды террористов школьника отправили в колонию
«Резкое похолодание»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.