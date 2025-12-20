Пытавшегося вступить в ряды террористов школьника отправили в колонию В Курске подростка отправили в колонию на семь лет за попытку вступить в РДК

Второй западный окружной военный суд приговорил школьника из Курска к семи годам воспитательной колонии за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости. 17-летнего юношу обвинили по статьям о покушении на участие в деятельности террористической организации и публичном оправдании терроризма.

Суд <...> приговорил подростка к наказанию в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права администрировать сайты в интернете на срок два года, — говорится в сообщении.

Было установлено, что подросток сам связался с представителями «Русского добровольческого корпуса», но получил ответ, что сможет присоединиться к организации только по достижении 18 лет. Также юноша опубликовал в Сети два сообщения, содержащие признаки оправдания деятельности РДК. Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.

Ранее суд в Москве вынес новый заочный приговор украинскому депутату Алексею Гончаренко, назначив ему 18 лет лишения свободы за публичные призывы к терроризму и экстремистские высказывания. Чиновник уже был заочно осужден в России на 10 лет.