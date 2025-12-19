Суд Москвы приговорил депутата Рады к 18 годам лишения свободы

Суд Москвы заочно приговорил украинского депутата Алексея Гончаренко к 18 годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и экстремистские высказывания, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Он уже был заочно осужден в России на 10 лет.

45-летний гражданин Украины Алексей Гончаренко заочно приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении ведомства.

По версии прокуратуры, в октябре 2024 года и январе 2025 года Гончаренко, будучи народным депутатом Верховной рады, публично призывал к осуществлению террористической деятельности, а также к унижению достоинства группы лиц по национальному признаку с угрозой насилия, размещая соответствующие записи в интернете. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, на четыре года.

Ранее второй Восточный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего корреспондента ОТР Анну Зуеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за публичное оправдание терроризма. Журналистку уже два раза привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента.