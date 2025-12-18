Экс-корреспондента ОТР приговорили к шести годам за оправдание терроризма Иноагента Зуеву заочно приговорили к шести годам за оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего корреспондента ОТР Анну Зуеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за публичное оправдание терроризма, передает пресс-служба инстанции. Также журналистку уже два раза привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента.

Следствие установило, что 2 июня 2025 года Зуева в принадлежащих ей публичных Telegram-канале и YouTube-канале разместила видеоматериал одного из проукраинских ресурсов о террористическом акте, совершенном 1 июня 2025 года с использованием дрона. Журналистка также опубликовала комментарии, содержащие одобрение и оправдание этого преступления.

Суд, учитывая совокупность преступлений, приговорил Зуеву к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением контента, а также администрированием различных интернет-ресурсов.

Ранее основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис покинул Россию после того, как его приговорили к штрафу в 350 тыс. рублей за пожертвование ФБК (экстремистская организация, деятельность которой на территории РФ запрещена). Бизнесмен рассказал, что в данный момент находится в Вильнюсе.