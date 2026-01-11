Атака США на Венесуэлу
Дивеев перешел из ЦСКА в новый футбольный клуб

Дивеев покинул ЦСКА и вошел в состав «Зенита»

Игорь Дивеев Игорь Дивеев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел в петербургский клуб «Зенит», сообщили в Telegram-канале ФК. Отмечается, что до этого спортсмен защищал честь ЦСКА, соглашение с петербургским клубом продлится до конца сезона-2028/29.

Сине-бело-голубые и московский ЦСКА достигли принципиальной договоренности о переходе центрального защитника, — подчеркнули в «Зените».

Известно, что защитнику сборной России 26 лет. Он представлял ЦСКА с 2019 года, тогда же выиграл Кубок России и один раз одержал победу в Суперкубке страны. Кроме того, в составе клуба Дивеев становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. В составе сборной РФ спортсмен принял участие в 19 матчах, забив один гол.

Ранее московский «Локомотив» подписал контракт с 28-летним полузащитником Лукасом Верой до конца сезона-2027/28. Аргентинец добавил, что он поставил себе задачу помочь команде занять достойное место в РПЛ. Вера перешел в клуб на правах свободного агента, его командой до этого была «Аль-Вахда» из ОАЭ.

