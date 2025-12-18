Вера присоединился к «Локомотиву» и рассказал о своих целях

Вера присоединился к «Локомотиву» и рассказал о своих целях Аргентинский футболист Вера подписал контракт с московским «Локомотивом»

Московский «Локомотив» подписал контракт с 28-летним полузащитником Лукасом Верой до конца сезона 2027/28, сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Аргентинец добавил, что он поставил себе задачу помочь команде занять достойное место в РПЛ.

Вера перешел в клуб на правах свободного агента, его командой до этого была «Аль-Вахда» из ОАЭ. Аргентинец является воспитанником клуба «Ланус» и с 2022 года выступал в России за «Оренбург» и «Химки».

Футболист обрадовался переходу в любимую команду и отметил, что давно мечтал об этом. Он рассчитывает на быструю адаптацию, так как знаком с несколькими игроками «Локомотива» по совместным выступлениям в предыдущих клубах, отметили в источнике.

Ранее «Локомотив» одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи, и гости забили три мяча уже в первом тайме.

До этого петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над «Акроном» в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ, тем самым продлив серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Встреча прошла на «Газпром Арене».