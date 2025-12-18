Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 00:18

Вера присоединился к «Локомотиву» и рассказал о своих целях

Аргентинский футболист Вера подписал контракт с московским «Локомотивом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Московский «Локомотив» подписал контракт с 28-летним полузащитником Лукасом Верой до конца сезона 2027/28, сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Аргентинец добавил, что он поставил себе задачу помочь команде занять достойное место в РПЛ.

Вера перешел в клуб на правах свободного агента, его командой до этого была «Аль-Вахда» из ОАЭ. Аргентинец является воспитанником клуба «Ланус» и с 2022 года выступал в России за «Оренбург» и «Химки».

Футболист обрадовался переходу в любимую команду и отметил, что давно мечтал об этом. Он рассчитывает на быструю адаптацию, так как знаком с несколькими игроками «Локомотива» по совместным выступлениям в предыдущих клубах, отметили в источнике.

Ранее «Локомотив» одержал победу над «Сочи» со счетом 4:2 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи, и гости забили три мяча уже в первом тайме.

До этого петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над «Акроном» в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ, тем самым продлив серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Встреча прошла на «Газпром Арене».

РПЛ
Локомотив
футболисты
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростовской области беспилотники ВСУ повредили жилые дома
Baza сообщила, что семь улиц в Батайске остались без света из-за атаки БПЛА
«Не только на Украину»: Глава ЕК рассказала свое мнение про Россию
SHOT сообщил о взрывах в южном городе
Не только квартира и машина: что еще можно потерять по «схеме Долиной»
Фаза Луны сегодня, 18 декабря: покупаем недвижимость и бережем глаза
Пассажирский самолет объявился спустя 13 лет после исчезновения
«Волкодав»: Лукашенко описал Путина несколькими словами
Стало известно о намерениях Трампа вернуть нефтяные права от Венесуэлы
Вера присоединился к «Локомотиву» и рассказал о своих целях
Приметы 18 декабря — Саввин день: откладываем в сторону иголки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 декабря 2025 года
Верховный суд РФ подтвердил запрет на вождение без одной части тела
Розовое бикини, отъезд в США, допинг: как живет пловчиха Ефимова
В Минобороны раскрыли число сбитых за три часа украинских БПЛА
«Борьба»: Орбан заявил, что активы РФ сняли с повестки саммита ЕС
В Конгрессе США обвинили Киев в гонениях на христиан
Риски при сдаче и аренде квартиры: как не потерять жилье и не попасть в кабалу
Сафонов первым в мировой истории отразил четыре пенальти подряд
Стало известно, где могут пройти переговоры России и США по Украине
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.