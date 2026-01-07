Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 13:30

Зеленский прибыл на Кипр

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Кипр, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на его пресс-секретаря Сергея Никифорова. Визит приурочен к началу председательства страны в Совете Евросоюза.

Зеленский намерен провести переговоры с президентом Никосом Христодулидисом, встречу с архиепископом Георгием и обсудить текущие европейские вопросы. Кроме того, у него запланирована встреча с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее итальянский аналитик Лоренцо Мария Пачини допустил, что атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина показала стремление Зеленского сорвать мирные переговоры и обострить конфликт. По его мнению, глава Украины утратил благосклонность США и в конечном итоге его устранят.

Зеленский между тем сообщил, что генерал СБУ Денис Килимник, занимающий должность первого заместителя руководителя Центра спецопераций «А», является одним из главных организаторов ударов по России. Президент добавил, что он имеет ключевое значение для разработки и реализации подобных операций.

Владимир Зеленский
Украина
Кипр
Евросоюз
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог назвала самую полезную часть мандарина
Вертолет разбился в российском регионе
Аверин, слова об эмиграции, мнение об СВО: как живет актер Андрей Кайков
Россияне стали жертвами дерзкого ограбления макаки
В Госдуме раскрыли циничную схему протестов в Иране
Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин в 2026 году
Раскрыта причина смерти Брижит Бардо
Российское село оказалось отрезано от мира из-за бешенства
Раскрыты кандидаты на пост главы украинского «МОССАДа»
«Сложные вопросы»: Зеленский раскрыл, чему посвящена встреча с США в Париже
Дроны над Крымом, удар по нефтебазе: как ВСУ атакуют Россию 7 января
Сочинская гостиница стала местом массового отравления юных регбистов
Поезд из Санкт-Петербурга в Брест остановился по техническим причинам
«Слепой, глухой и немой осел»: в США заявили о новой фазе СВО
Стало известно о переброске военных самолетов США в Британию
Погода в Москве в четверг, 8 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Зеленский прибыл на Кипр
Замглавы администрации Путина наградил спасших тысячи жизней бойцов
Львовские больницы остались без света из-за Киева
Две сотни пассажиров больше суток не могут добраться из Москвы в Махачкалу
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.