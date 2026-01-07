Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Кипр, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на его пресс-секретаря Сергея Никифорова. Визит приурочен к началу председательства страны в Совете Евросоюза.

Зеленский намерен провести переговоры с президентом Никосом Христодулидисом, встречу с архиепископом Георгием и обсудить текущие европейские вопросы. Кроме того, у него запланирована встреча с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее итальянский аналитик Лоренцо Мария Пачини допустил, что атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина показала стремление Зеленского сорвать мирные переговоры и обострить конфликт. По его мнению, глава Украины утратил благосклонность США и в конечном итоге его устранят.

Зеленский между тем сообщил, что генерал СБУ Денис Килимник, занимающий должность первого заместителя руководителя Центра спецопераций «А», является одним из главных организаторов ударов по России. Президент добавил, что он имеет ключевое значение для разработки и реализации подобных операций.