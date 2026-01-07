«Его устранят»: Зеленского предупредили о цене атаки на резиденцию Путина Strategic Culture: США устранят Зеленского после атаки на резиденцию Путина

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина показала стремление украинского лидера Владимира Зеленского сорвать мирные переговоры и обострить конфликт, написал в статье для Strategic Culture итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини. По его мнению, глава государства утратил благосклонность США и в конечном итоге его устранят.

Такое поведение Зеленского, помимо отсутствия стратегического смысла и достоинства, которое он утратил еще во времена телевизионных шоу, где он, обнаженный, играл на фортепиано и гитаре, выглядит как последние выходки персонажа, который уже подошел к последнему акту своего сценария, — говорится в материале.

Пачини уточнил, что перед уходом с поста президента Зеленский еще успеет уничтожить Украину. Кроме того, политик заставит Евросоюз потратить последние деньги на продолжение «бессмысленных» боевых действий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что атака на резиденцию Путина координировалась ЦРУ. Таким образом он объяснил изменение риторики президента США Дональда Трампа по поводу действий армии Украины.