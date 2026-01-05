ЦРУ заподозрили в причастности к атаке на резиденцию Путина

ЦРУ заподозрили в причастности к атаке на резиденцию Путина В Госдуме заявили о причастности ЦРУ к атаке ВСУ на резиденцию Путина

Атака ВСУ на государственную резиденцию российского президента Владимира Путина координировалась ЦРУ, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом, он объяснил изменение риторики американского лидера Дональда Трампа по поводу действий ВСУ.

Парламентарий отметил, что для налета украинская сторона задействовала 91 беспилотник, траектории которых были полностью отслежены российскими военными над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Чепа настаивает, что подобные масштабные операции требуют глубокой разведывательной поддержки.

Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы — это в первую очередь ЦРУ, — заявил депутат.

Чепа заключил, что фактические отметки полетов подтверждают спланированный характер атаки, целью которой было разрушение безопасности ключевых государственных объектов, однако противник не добился поставленных задач.

Ранее Россия передала США материалы с расшифровкой данных украинского беспилотника. Документы подтверждают, что целью атаки 29 декабря был один из объектов резиденции Путина в Новгородской области. Спецслужбы извлекли загруженный в дрон файл с полетным заданием.