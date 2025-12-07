ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 01:59

«Зенит» одержал победу над «Акроном»

«Зенит» одержал победу над «Акроном» со счетом 2:0

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над «Акроном» в домашнем матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), тем самым продлив серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Уточняется, что встреча прошла на «Газпром-Арене».

Голы забили Жерсон (32-я минута) и Луис Энрике (41). На 14-й минуте поле покинул защитник «Акрона» Йонуц Неделчару. При этом известно, что Жерсон в конце августа получил травму, из-за которой не мог играть до середины октября.

Ранее стало известно, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Футболист ответил отказом на финальное предложение железнодорожников. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. «Локомотив» продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода.

До этого хавбек «Локомотива» Алексей Батраков отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей). По словам агента, для 20-летнего игрока приоритетом является развитие спортивной карьеры, а не финансовое вознаграждение.

