Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 09:03

Российский баскетболист помог команде в рамках своего дебюта в НБА

Российский баскетболист Голдин дебютировал за «Майами Хит» в НБА

Владислав Голдин Владислав Голдин Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский центровой Владислав Голдин провел дебютный матч в Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Майами Хит». Спортсмен провел на площадке 55 секунд и отметился одной результативной передачей. Однако «Майами» все равно уступил «Бостон Селтикс» со счетом 116:129, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Голдин стал вторым россиянином после защитника Егора Демина, сыгравшим в НБА в этом сезоне. Центровой не был выбран ни одним из клубов на летнем драфте НБА, однако позднее «Майами» заключил с ним двухсторонний контракт. Теперь игрок может провести не более 50 матчей в регулярном чемпионате НБА, а остальное время должен выступать в Лиге развития за фарм-клуб.

Ранее комиссия Российской федерации баскетбола отстранила на два года игроков брянской «Десны» Сергея Жулькова и Ивана Мохнарылова за участие в ставках на матчи Газпромбанк Кубка России. Срок дисквалификации рассчитан до 8 декабря 2027 года.

До этого генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что популярность баскетбола в России растет. Она отметила, что происходит взаимная помощь: клубы работают с болельщиками, а Лига пытается сделать каждый матч интересным.

россияне
баскетбол
матчи
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд принял решение после страшного ДТП с шестью жертвами под Новосибирском
В Китае выросло число жертв страшного пожара в жилом комплексе
Появились засекреченные кадры Клинтона в джакузи с одной из жертв Эпштейна
Затопленные рекой улицы российского города попали на видео
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Рэпера Macan посадили за баранку
В России пересмотрели правила вывоза риса в 2026 году
Пострадавший из-за ВСУ лев Нео вернулся в вольер
В Германии расшифровали, как слова Путина влияют на Трампа
«Вполне волшебная»: жителям центра РФ рассказали о погоде в новогоднюю ночь
США хотят вновь использовать противопехотные мины
Ветеран ФСБ рассказал о крупном провале британской разведки
Организаторы дегустационного конкурса в США «открестились» от вин из России
Агенты ФБР порылись в белье Мелании Трамп
Западный автоконцерн зарегистрировал новые торговые марки в России
Стало известно, почему ульяновец рассказал Путину о жизни в XIX веке
На Западе оценили заявления Путина о Калининграде
Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет на праздничный стол
Фаер-шоу в Петербурге закончилось для артиста ожогами из-за пьяного зрителя
Грузия закупила у России свыше 133 тысяч тонн нефти за два месяца
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.