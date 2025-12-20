Российский баскетболист помог команде в рамках своего дебюта в НБА Российский баскетболист Голдин дебютировал за «Майами Хит» в НБА

Российский центровой Владислав Голдин провел дебютный матч в Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Майами Хит». Спортсмен провел на площадке 55 секунд и отметился одной результативной передачей. Однако «Майами» все равно уступил «Бостон Селтикс» со счетом 116:129, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Голдин стал вторым россиянином после защитника Егора Демина, сыгравшим в НБА в этом сезоне. Центровой не был выбран ни одним из клубов на летнем драфте НБА, однако позднее «Майами» заключил с ним двухсторонний контракт. Теперь игрок может провести не более 50 матчей в регулярном чемпионате НБА, а остальное время должен выступать в Лиге развития за фарм-клуб.

Ранее комиссия Российской федерации баскетбола отстранила на два года игроков брянской «Десны» Сергея Жулькова и Ивана Мохнарылова за участие в ставках на матчи Газпромбанк Кубка России. Срок дисквалификации рассчитан до 8 декабря 2027 года.

До этого генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что популярность баскетбола в России растет. Она отметила, что происходит взаимная помощь: клубы работают с болельщиками, а Лига пытается сделать каждый матч интересным.