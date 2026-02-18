Увел жену у рыжего из «Иванушек» и стал звездой НБА: как живет Кириленко

Увел жену у рыжего из «Иванушек» и стал звездой НБА: как живет Кириленко

Лучшему российскому игроку в истории Национальной баскетбольной ассоциации, президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко исполнилось 45 лет. Как сложилась его спортивная карьера, что известно о его личной жизни — в материале NEWS.ru.

Что известно о баскетболисте Андрее Кириленко

Кириленко родился 18 февраля 1981 года в спортивной семье. Его отец Геннадий был главным тренером женского футбольного клуба «Искра» из Ленинградской области, а мать Ольга выступала за баскетбольные команды «Буревестник», «Спартак», «Серп и молот» и «Скороход». В детстве Андрей увлекался футболом, плаванием и гандболом. В первом классе Кириленко начал заниматься баскетболом под руководством Алексея Васильева.

«Талант Кириленко был виден с раннего детства. Кроме того, он обладал сильной волей и желанием работать над собой», — говорил первый тренер спортсмена.

В составе сборной России Кириленко завоевал три награды: золото чемпионата Европы в Испании в 2007 году (был признан лучшим игроком турнира), а также бронзовые медали ЧЕ-2011 и Олимпиады-2012.

Как баскетболист Кириленко выступал в НБА

Кириленко начал карьеру в петербургском «Спартаке» (1996–1998), затем три сезона выступал за ЦСКА. 30 июня 1999 года он был задрафтован клубом «Юта Джаз» под 24-м номером. На тот момент 18-летний игрок стал самым молодым россиянином на драфте североамериканской лиги. Кириленко взял себе в команде 47-й номер. Практически сразу баскетболист получил прозвище АК-47.

В своем первом сезоне-2001/02 Кириленко попал в символическую пятерку лучших новичков, заняв в голосовании третье место. В феврале 2001 года он впервые вышел на площадку с первых минут, оформил дабл-дабл (13 очков + 10 подборов) и закрепился в стартовом составе. В том же сезоне Кириленко попал на «Матч новичков» на «Звездном уикэнде». В 2004-м он выступил в главном «Матче всех звезд».

Россиянин Андрей Кириленко и украинец Александр Кольченко (слева направо) в матче первого группового раунда чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин между сборными командами России и Украины, 2011 год Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В 2005 году Кириленко стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов России. Согласно условиям нового контракта, форвард получал за год примерно $15,3 млн (1 млрд 178,1 млн рублей). Сезон-2005/06 стал самым удачным в карьере россиянина. Он сделал два трипл-дабла (набрал десять и более баллов по числу очков, передач и подборов за одну игру. — NEWS.ru) и стал лидером лиги по блокшотам за год. Кириленко практически вывел команду в плей-офф — «Юте» не хватило всего три очка.

Форвард отказался от выступлений в квалификации к ЧЕ-2007 в составе сборной России, решив посвятить себя предстоящему сезону. Тем не менее он провел худший год в карьере, потерял статус основного игрока, но остался в команде.

В последнем сезоне за «Юту» (2010/2011) Кириленко получил $17,8 млн (1 млрд 370,6 млн рублей) и вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НБА. После его окончания россиянин вернулся в ЦСКА из-за локаута. Спустя год он вновь оказался в Лиге, воспользовавшись опцией в контракте, и подписал контракт с «Миннесотой Тимбервулвз», где выступал вместе с Алексеем Шведом.

«Это было непростое решение. В ЦСКА меня все устраивало, я чувствовал себя по-настоящему комфортно, в раздевалке царила потрясающая атмосфера. Мне повезло, я сумел в добром здравии и в хорошей форме сыграть на родине для своих друзей и близких, для всех российских болельщиков. В то же время не раз подчеркивал, что хочу выступать на самом высоком уровне. Чувствую в себе достаточно сил и уверенности, чтобы продолжить карьеру в НБА», — говорил Кириленко.

Проведя один сезон за «Тимбервулвз», россиянин не стал продлевать контракт. Его новым клубом стал «Бруклин Нетс», который на тот момент принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Прохорову. В декабре 2014 года Кириленко обменяли в «Филадельфию», но он отказался играть за новую команду и был отчислен.

В феврале 2015-го форвард снова вернулся в ЦСКА и помог команде стать чемпионом Единой лиги ВТБ. По окончании сезона он завершил карьеру. В составе армейского клуба баскетболист трижды выиграл чемпионат России (1999, 2000, 2012).

Игрок ПБК ЦСКА Андрей Кириленко в полуфинальном матче «Финала четырех» баскетбольной Евролиги между ЦСКА (Россия, Москва) и «Олимпиакосом» (Греция, Пирей), 2015 год Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Как баскетболист Кириленко увел жену у «рыжего из Иванушек»

В 2001 году Кириленко женился на предпринимательнице Марии Лопатовой. Супруга старше мужа на восемь лет, а он выше ее почти на полметра. Когда баскетболист познакомился с девушкой, она была супругой солиста группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Аполлоновым. По словам Кириленко, между ним и рыжим из «Иванушек» не было недопонимания, когда Лопатова уходила к нему.

«Познакомились мы с Марусей на мероприятии „Баскетбол будущего“. Сначала у нас были рабочие отношения, в тот момент она как раз встречалась с Андреем Аполлоновым. Тем самым из „Иванушек“. Я бы не сказал, что вел себя нечестно, я подло не поступал. Мы до сих пор дружим с Рыжим. Когда у нас с Машей все переходило на уровень серьезных отношений, я сказал ей, что нужно разговаривать с Андреем, решать что-то. Они поговорили и расстались. Все бывает в жизни», — рассказывал баскетболист.

В 2011 году Кириленко вместе с супругой получили гражданство США. У них четверо детей — Федор, Степан, Андрей и Александра, которую они удочерили в 2009 году.

В начале 2016-го в Лос-Анджелесе американский репортер решил узнать у Лопатовой, есть ли у бывшей звезды НБА «пропуск на одну ночь с другой девушкой». Мария, не смущаясь, ответила, что Кириленко имеет право на секс с фанаткой раз в год.

Баскетболист Андрей Кириленко с супругой Марией, 2011 год Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

«Решать ему, воспользуется ли он этим правом или нет», — отметила она.

Отвечая на вопрос, имеет ли она сама такое же право, Лопатова заявила: «Официально нет, но я могу его в любой момент получить».

В 2018 году Лопатова сообщила, что ни на каком году совместной жизни нельзя изменять.

«Когда-то мы определились, что у нас с Андреем свободные отношения. И это словосочетание люди понимают в силу своей испорченности. Они почему-то думают, что если отношения свободные, то есть какая-то измена, возможность», — рассказывала она.

Чем экс-баскетболист Кириленко занимается сейчас

В 2015 году Кириленко стал президентом РФБ. Экс-баскетболист также занимается благотворительностью. В 2003 году он открыл в США фонд Kirilenko's Kids, а с 2006-го он работает и в России. Экс-звезда НБА помогает детским домам, ветеранам спорта, спортшколам, а также занимается популяризацией спортивного образа жизни. В 2012 году Кириленко передал весь заработанный по контракту с ЦСКА гонорар в свой благотворительный фонд.

«Я буду рад, если мой пример покажет ребенку, что в жизни многое возможно, если стремиться и прилагать усилия. Спортивный образ жизни не только сформировал меня как профессионального баскетболиста и помог защитить от вредных привычек. Если я, например, смогу повлиять на решение хотя бы одного ребенка, для меня это победа, не менее ценная, чем спорт», — говорил Андрей.

В конце 2017-го у семьи Кириленко сгорел дом в Лос-Анджелесе. При пожаре никто не пострадал.

«Это было безумие. К счастью, я был в Лос-Анджелесе. Я прилетел на выходные, но остался буквально еще на несколько дней. Я проснулся в 05:30 и увидел, как все горит. Я видел ад на земле. Это было похоже на конец света», — цитирует экс-форварда Bleacher Report.

В августе 2025 года Кириленко во время чемпионата Европы по баскетболу заявил, что уровень сборной РФ и отечественных игроков падает из-за того, что они не участвуют в подобных турнирах.

Кандидат на пост главы Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в здании Олимпийского комитета России перед выборами, 2011 год Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«На развитие игры в целом это не влияет. Все проекты продолжаются, они не остановлены. Но на спортивном уровне — да, упущение большое. Сейчас международной практики нет, и это тормозит уровень игроков и сборной. Косвенно отсутствие международных матчей может влиять на развитие, но прямой зависимости нет», — заявил Кириленко.

В феврале 2026-го он сообщил, что российский баскетбол может вернуться на международную арену уже в этом году.

«Я вижу положительную динамику. У меня есть уверенность, что в этом году баскетбол в каком-то формате вернется обратно. Либо это будут детские соревнования, либо клубные соревнования, сборные, может быть, баскетбол 3×3. Но пока немножко не понимаю, как это будет действовать», — сказал Кириленко.

Президент РФБ объяснил, что даже в случае снятия санкций российские делегации могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями. Основная проблема — получение виз для въезда в недружественные страны, в числе которых Германия, Чехия, Польша и государства Прибалтики.

Читайте также:

Бездетность, инвалидное кресло, Олимпиада-2026: как живет Татьяна Тарасова

«Спартак», Месси, Бекхэм: кто из звезд футбола засветился в файлах Эпштейна

Хрупкие медали, спящая Мелони, диарея: скандалы Олимпиады-2026

Армированная нить в паху, увеличение пениса: как жульничают западные атлеты

Воровка, изменщик, русофобы: кто еще приехал на Олимпиаду-2026