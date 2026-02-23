Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 17:47

Ушла из жизни бывшая баскетболистка «Надежды»

Экс-баскетболистка «Надежды» Брэкстон скончалась в США на 44-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американская баскетболистка Кара Брэкстон, выступавшая за оренбургскую «Надежду» в 2012–2013 годах, скончалась в возрасте 43 лет, сообщили в пресс-службе Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Причины смерти не разглашаются.

Кара Брэкстон завоевала бронзовую медаль на чемпионате России в составе команды «Надежда». Ранее она играла за клубы WNBA: «Детройт Шок», «Талса Шок», «Финикс Меркури» и «Нью-Йорк Либерти». Также Кара дважды становилась чемпионкой WNBA.

Ранее сообщалось, что в Китае в возрасте 26 лет скоропостижно скончался бодибилдер Би Цзяци. Незадолго до трагедии атлет интенсивно готовился к соревнованиям и жаловался подписчикам на плохое самочувствие. Окружающие заметили признаки недомогания во время праздничной вечеринки, которую Би Цзяци устроил для друзей. После встречи у молодого человека случился приступ во сне, и спасти его не удалось.

До этого на 77-м году ушел из жизни известный ультрамарафонец и рекордсмен в трехсуточном беге Константин Горохов. Его имя было хорошо известно любителям сверхмарафонских дистанций, а победы и рекорды в возрастной группе М70+ внесли значительный вклад в спортивное сообщество.

