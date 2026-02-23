Ушла из жизни бывшая баскетболистка «Надежды» Экс-баскетболистка «Надежды» Брэкстон скончалась в США на 44-м году жизни

Американская баскетболистка Кара Брэкстон, выступавшая за оренбургскую «Надежду» в 2012–2013 годах, скончалась в возрасте 43 лет, сообщили в пресс-службе Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Причины смерти не разглашаются.

Кара Брэкстон завоевала бронзовую медаль на чемпионате России в составе команды «Надежда». Ранее она играла за клубы WNBA: «Детройт Шок», «Талса Шок», «Финикс Меркури» и «Нью-Йорк Либерти». Также Кара дважды становилась чемпионкой WNBA.

