Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 13:28

Баскетболист Демин впервые в карьере стал самым результативным в матче НБА

Егор Демин Егор Демин Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Демин впервые в карьере стал самым результативным игроком в матче североамериканской лиги, сообщает «Чемпионат». Спортсмен обновил личный рекорд и набрал 26 очков в игре против «Орландо Мэджик».

Результативность россиянина не помогла команде уйти от поражения — «Бруклин» уступил со счетом 98:118. В конце января баскетболист оформил «дабл-дабл» в матче против «Юты». В итоге Демин набрал 25 очков и сделал 10 подборов.

Ранее Демин был выбран под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года. 19-летний защитник стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России. Эксперт и комментатор Владимир Гомельский заявил, что попадание Демина в лигу является большим успехом, а определяющим станет второй сезон.

Также президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что Демину предстоит сложный дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации в составе команды «Бруклин Нетс». Он подчеркнул, что дальнейшие успехи молодого спортсмена будут целиком зависеть от его собственных усилий.

баскетбол
NBA
российские спортсмены
Бруклин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как начать заниматься спортом без стресса
Коллеги Жильцовой проигнорировали церемонию прощания с диктором
Раскрыто количество погибших в результате взрыва в пакистанской мечети
Погода в Москве в субботу, 7 февраля: ждать ли сильного ветра и холода
Французский экс-министр оказался в центре скандала из-за связей с Эпштейном
Кубинский боец UFC сразится с россиянином на турнире лиги кулачных боев
Лавров связал покушение на генерала МО с желанием Киева сорвать переговоры
Хакеры вновь атаковали сайт движения Медведчука
Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости
Политолог раскрыл судьбу Стармера из-за скандала вокруг файлов Эпштейна
Лавров заявил о готовности России обсудить с США вопросы безопасности
Лавров указал, из чего будет исходить Россия после истечения срока ДСНВ
IT-эксперт раскрыл, опасно ли отвечать на неизвестные иностранные номера
Турецкая актриса Ханде Эрчел ответила критикам своей актерской игры
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 февраля, фото, видео
Стало известно, когда разработают договор на смену ДСНВ
Посол высказался о проблемах Армении и ОДКБ
Популярная певица призналась, что пила обезболивающие на «Грэмми»
Дипломат призвал Армению учитывать реалии при выборе партнеров
Посол оценил готовность России участвовать в проекте «Маршрут Трампа»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.