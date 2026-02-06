Баскетболист Демин впервые в карьере стал самым результативным в матче НБА

Российский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Демин впервые в карьере стал самым результативным игроком в матче североамериканской лиги, сообщает «Чемпионат». Спортсмен обновил личный рекорд и набрал 26 очков в игре против «Орландо Мэджик».

Результативность россиянина не помогла команде уйти от поражения — «Бруклин» уступил со счетом 98:118. В конце января баскетболист оформил «дабл-дабл» в матче против «Юты». В итоге Демин набрал 25 очков и сделал 10 подборов.

Ранее Демин был выбран под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года. 19-летний защитник стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России. Эксперт и комментатор Владимир Гомельский заявил, что попадание Демина в лигу является большим успехом, а определяющим станет второй сезон.

Также президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что Демину предстоит сложный дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации в составе команды «Бруклин Нетс». Он подчеркнул, что дальнейшие успехи молодого спортсмена будут целиком зависеть от его собственных усилий.