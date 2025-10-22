Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 16:24

Кириленко оценил перспективы баскетболиста Демина в дебютном сезоне НБА

Кириленко: в дебютном сезоне Демину будет непросто, но я верю в его потенциал

Егор Демин Егор Демин Фото: Jon Blacker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянину Егору Демину придется непросто в своем дебютном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бруклин Нетс», заявил в разговоре с «СЭ» бывший игрок лиги, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Он отметил, что все будет зависеть только от самого спортсмена.

Демину будет очень непросто. Главный тренер уже сказал, что будет разделять игровое время между всеми защитниками и все будет зависеть только от него самого. Верю в его потенциал и возможность стать важным игроком ростера. Наши девчонки — Мария Клюндикова и Олаири Косу — дошли до полуфинала WNBA, так что мешает нашим парням достойно выступить? — заявил Кириленко.

Ранее стало известно, что Демин был выбран на драфте НБА 2025 года в первом раунде под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». 19-летний защитник стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России.

До этого лучшим из российских баскетболистов на драфте НБА числился Ярослав Королев. В 2005 году его выбрал под 12-м пиком клуб «Лос-Анджелес Клипперс».

Россия
баскетбол
российские спортсмены
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финский аэропорт оказался на грани закрытия без российских туристов
Рябков высказался о ловушке для России
Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном
Раскрыта стоимость самого большого жилья в России
Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом
В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы
«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах
Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой
Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме
Операторы связи пожаловались на дискриминацию в маркировке звонков
Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину
Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана
Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ
В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась
Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах
Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.