Кириленко оценил перспективы баскетболиста Демина в дебютном сезоне НБА Кириленко: в дебютном сезоне Демину будет непросто, но я верю в его потенциал

Россиянину Егору Демину придется непросто в своем дебютном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бруклин Нетс», заявил в разговоре с «СЭ» бывший игрок лиги, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Он отметил, что все будет зависеть только от самого спортсмена.

Демину будет очень непросто. Главный тренер уже сказал, что будет разделять игровое время между всеми защитниками и все будет зависеть только от него самого. Верю в его потенциал и возможность стать важным игроком ростера. Наши девчонки — Мария Клюндикова и Олаири Косу — дошли до полуфинала WNBA, так что мешает нашим парням достойно выступить? — заявил Кириленко.

Ранее стало известно, что Демин был выбран на драфте НБА 2025 года в первом раунде под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». 19-летний защитник стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России.

До этого лучшим из российских баскетболистов на драфте НБА числился Ярослав Королев. В 2005 году его выбрал под 12-м пиком клуб «Лос-Анджелес Клипперс».