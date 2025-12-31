Танец робота, фильм Андреасяна, ТЭФИ: как живет Роман Костомаров

Олимпийский чемпион Роман Костомаров начал новую жизнь после болезни и ампутации конечностей. Кто снимает фильм о фигуристе, за что спортсмен получил ТЭФИ, в каком юмористическом шоу принимает участие — в материале NEWS.ru.

Кто сыграет Костомарова в фильме о фигуристе

В 2024 году режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет художественный фильм о Костомарове, о его творческом пути и преодолении трудностей.

«Я всегда считал, что один из смыслов жизни великих людей — вдохновлять своими поступками других. Как и большинство жителей нашей страны, я следил за трагедией, которая произошла с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Меня до глубины души тронула его история, я плакал от восхищения силой воли и духа этого потрясающего человека. Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное „чемпионское“ кино при непосредственном участии Романа и его близких»», — заявил режиссер.

Костомаров сообщил, что фильм выйдет до 2027 года, сценарий уже готов. На главную роль рассматривались кандидатуры Павла Прилучного, Романа Маякина и Максима Матвеева. Олимпийский чемпион выбрал последнего.

«Трудно предположить, кого из актеров я бы хотел видеть в главной роли, они все профессионалы. Мне просто по душе ближе Максим Матвеев», — объяснил Костомаров.

За что Костомаров получил ТЭФИ

В июне 2025 года Костомаров стал победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивного шоу/программы». Олимпийский чемпион ведет передачу «Работяги» на телеканале «Пятница!».

«Очень счастлив, что мне представилась такая возможность — быть ведущим большого спортивного и экстремального проекта „Работяги“. Спасибо вам большое за доверие, я старался как мог», — сказал он во время церемонии.

Костомаров заявил NEWS.ru, что готов и дальше вести программы на телевидении. Он подчеркнул, что хорошо себя ощущает в новой роли.

«Мне очень понравилось быть ведущим такого большого и глобального проекта. Это было интересно. На проекте были экстремальные, спортивные и сложные состязания. Мне это всегда импонировало. Когда я смотрел, как участники проходят испытания, мне самому хотелось это сделать. Для меня это что-то новое», — сказал Костомаров.

Олимпийский чемпион отметил, что первое время привыкал к роли ведущего, потому что обычно выражает эмоции телом и движениями на льду.

В каком юмористическом шоу участвует Костомаров

В 2025 году Костомаров стал участником шоу «Звезды-2». По правилам проекта известная медийная персона выступает в одной команде с юмористами. Костомаров участвует в проекте вместе со сборной Красноярска (играла в КВН под названиями «Плохая компания» и «Так-то». — NEWS.ru). В первом выпуске олимпийский чемпион появился на сцене под овации зала. Костомаров попросил юмористов не стесняться шутить о его болезни и ампутации. Экс-фигурист показал, что у него все хорошо с самоиронией, несмотря на пережитую драму.

Олимпийский чемпион участвует в миниатюрах, которые иногда сопровождаются черным юмором. В полуфинале шоу Костомаров вместе с командой и супругой, призером Олимпийских игр в танцах на льду Оксаной Домниной, исполнил танец робота. Жюри, в составе которого были певец Филипп Киркоров, рэпер Баста, юморист Гарик Харламов, блогер Олеся Иванченко и дизайнер Артемий Лебедев, высоко оценило их номер. Костомаров и сборная Красноярска выступят в финале и поборются за главный приз — 20 млн рублей. Все деньги пойдут на благотворительность.

Как Костомаров живет после болезни

Домнина заявила в 2024 году, что сейчас ее супруг ведет активный образ жизни. По ее словам, после тяжелой болезни фигуриста жизнь стала другой.

«Конечно, она стала другой, но мы стараемся свой ритм жизни выровнять и привести максимально к тому, что у нас был. В жизни каждого человека встречаются сложные ситуации, но то, как Роман это проходит, и в силу того, что он олимпийский чемпион, вдохновляет многих людей», — объяснила Домнина.

По словам супруги, Костомаров катается на коньках, сноуборде, а также играет в футбол. В шоу «Звезды-2» олимпийский чемпион заявил, что делает зарядку, ходит в бассейн и тренажерный зал. Домнина рассказала, что источником энергии для семьи являются дети (дочь Анастасия и сын Илья) и здоровье, которое сейчас имеет для них особую ценность.

В январе 2023 года Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии из-за перенесенного ОРЗ. Спортсмен почувствовал себя плохо, но надеялся, что быстро пойдет на поправку. Он выступил с температурой в ледовом шоу, однако спустя два дня попал в реанимацию. Олимпийского чемпиона подключили к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО. Он перенес два инсульта, менингит и кому.

Из-за нарушения кровоснабжения в конечностях у Костомарова начались сепсис и гангрена. Врачи ампутировали ему омертвевшие стопы и кисти рук. Спустя почти шесть месяцев фигуриста выписали из медучреждения. Костомарову установили протезы, на которых он долго учился ходить. В начале июля 2023 года спортсмен вернулся домой к семье после 175 дней, проведенных в больнице.

Что сказал Костомаров о недопуске российских спортивных пар до Олимпиады-2026

Костомаров назвал несправедливым решение о недопуске российских спортивных пар и танцевальных дуэтов до Олимпиады 2026 года в Италии. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что спортсмены не несут ответственность за происходящее в мире.

«Это абсурдное решение. Это не наша слабость, а слабость тех, кто принимает эти решения. Спортсмены работают для того, чтобы выступать на турнирах высочайшего уровня. Они ни при чем. Спорт есть спорт», — сказал Костомаров.

На Олимпиаде от России в феврале 2026-го выступят только одиночники — Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Планирует ли Костомаров заниматься музыкой

Во время ледового шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» Костомаров исполнил песню «Есть только миг», под которую выступили Домнина и ее партнер Максим Шабалин. Олимпийский чемпион заявил, что пока не намерен серьезно заниматься музыкальной карьерой.

«Пока надо подучиться, чтобы это было профессионально. Каждый ли день вокалом занимаюсь? Нет, у меня есть чем заниматься, помимо вокала. Это больше для развлечения», — сказал Костомаров.

