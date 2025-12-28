Измены мужа, смерть сына: как гимнастка Латынина стала величайшей в истории

Королеве гимнастики Ларисе Латыниной исполнился 91 год. Сколько олимпийских медалей в активе спортсменки, как, будучи беременной, она победила на чемпионате мира, что известно о ее личной жизни — в материале NEWS.ru.

Чем известна Лариса Латынина

Латынина родилась в Харькове в 1934 году. В 1935-м ее отец ушел из семьи, а в 1943-м погиб в Сталинградской битве. Девочкой занималась мама, которая ничего не жалела для дочери. Чтобы прокормить семью и оплатить занятия балетом для Латыниной, мать работала на двух работах. Дочь старалась ее не подводить: если Лариса Семеновна за что-то бралась, то делала это на все сто. Даже обычные детские развлечения во дворе воспринимались как серьезные соревнования. Однажды Латынина играла во дворе в догонялки, упала и рассекла руку. Но это было неважно. Главное — победить.

«Плашмя проехалась по асфальту голыми коленками и ладонями. Рука попала на стеклышко… У меня на всю жизнь остался шрам — так глубоко распорола мягкие ткани. Я вся тряслась, текла кровь, а я выкрикивала только одно: „Мои руки первые!“» — рассказывала Латынина.

Школу Лариса Семеновна окончила с золотой медалью, но к этому времени все мысли были только о спорте. В пятом классе Латынина записалась в секцию по художественной гимнастике. Чтобы стать лучшей, она начинала тренироваться с самого утра.

«Вы с кровати утром встаете на ноги? А я сползаю, упираясь руками в пол, и отжимаюсь, пока хватает сил. Я привыкла лазить по деревьям и чердакам, подтягиваться на импровизированных перекладинах из труб, пробегать по каменным парапетам, прыгать со скакалкой», — говорила она.

Лариса Латынина Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Сколько олимпийских медалей выиграла Латынина

В 16 лет Латынина стала чемпионкой СССР среди школьников и получила звание мастера спорта. Несмотря на изнурительные тренировки, свои первые взрослые соревнования она проиграла. Латынина несколько часов плакала в раздевалке и заявила, что больше никому не позволит себя обойти.

В 1954 году спортсменка завоевала первую золотую медаль на чемпионате мира в Риме. Латынина старалась оставаться лучшей во всем, однако на втором курсе политехнического института выяснилось, что совмещать учебу и гимнастику не получится. Гимнастка выбрала спорт и перевелась в физкультурный.

«После очередных соревнований в Париже я пришла на экзамен по химии, и наша преподавательница, женщина старой закалки, стала выговаривать мне менторским тоном: „Девочка, вы учитесь в ордена Ленина политехническом институте. Здесь нужно заниматься денно и нощно, а не кувыркаться на матах“», — вспоминала она.

Латынину называют «королевой гимнастики» и «богиней Олимпийских игр». В ее активе 18 олимпийских медалей — 48 лет ни один спортсмен в мире не мог ее превзойти. В 2012 году Латынину опередил американский пловец Майкл Фелпс. Также Ларисе Семеновне принадлежит рекорд по золотым наградам Олимпиад — девять. В 2024-м с ней сравнялась пловчиха Кэти Ледеки из США. В 2020 году Латынину наградили памятным призом Международного олимпийского комитета (МОК) за вклад в развитие олимпийского движения.

Лариса Латынина Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Как беременная Латынина выиграла медали чемпионата мира

Еще в школе у спортсменки завязался роман с курсантом мореходного училища Иваном Латыниным. Когда возлюбленный окончил учебное заведение, он постоянно пропадал в командировках, поэтому пара редко виделась. Однако мама Ларисы настояла на том, чтобы они зарегистрировали брак.

Перед домашним чемпионатом мира 1958 года Латынина узнала, что беременна. Спортсменка боялась рассказать об этом тренеру, ведь партийные руководители ждали от нее золотых медалей. Об этом секрете знали только супруг и врач, который сумел приободрить гимнастку перед важными соревнованиями.

«Главное — никому ничего не говори! Если ты смелый человек — выступай! Ребенок будет здоровым, мама — счастливой, а профессор — довольным. Если трусиха — сиди, начинай уже сейчас умирать со страху!» — говорил Латыниной доктор.

На чемпионате мира в Москве гимнастка завоевала пять золотых медалей.

Лариса Латынина Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Почему Латынина дважды разводилась

Через несколько месяцев после ЧМ Латынина родила дочь Татьяну. Позже в первом браке на свет появился сын Андрей, который погиб при неизвестных обстоятельствах. О них Латынина предпочитает не вспоминать.

Счастливой семейной жизни у гимнастки не сложилось: в отношениях с мужем пропала былая романтика, а потом она узнала о его изменах. Супруги развелись, но практически сразу Латынина познакомилась с новым мужчиной. Ухажер быстро покорил сердце чемпионки, но взамен забрал 10 лет жизни.

«Я ушла от него (Ивана Латынина. — NEWS.ru) к человеку, о котором больше никогда и ни с кем не хочу говорить. Это мужчина, которого я сначала любила. Он меня потряс своим умом, удивительной памятью, тем, как за мной ухаживал, — всем, чего я не видела со стороны мужа. И я по-женски поддалась, а потом очень тяжело за это расплатилась в жизни. Лучшие годы — где-то с 36 до 46 лет — ушли в никуда», — вспоминала Латынина.

Почему второй брак был ужасен, гимнастка никогда не рассказывала публично. Ходили слухи, что у мужа были проблемы с законом. Из-за этого Латынина была вынуждена завершить карьеру международной судьи, так как стала невыездной. Бывший супруг уверял, что порвал с преступным прошлым, но проблемы продолжались.

В 1985 году Лариса Семеновна проводила время в доме отдыха «Вороново». Однажды утром к ней подошел известный инженер Юрий Фельдман. Мужчина вежливо спросил: «А вы умеете играть в теннис?» Латынина вежливо сказала «нет», но добавила, что всегда мечтала научиться. Незнакомец воспользовался шансом и предложил Ларисе Семеновне поиграть. Изначально Латыниной и Фельдману приходилось скрывать свой роман, так как мужчина был женат. Спустя время он развелся ради Латыниной. Пара прожила в счастливом браке более 30 лет, пока Фельдман не скончался в 2020 году.

Лариса Латынина с мужем Юрием Фельдманом Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

«Юра — моя главная награда, дороже всех медалей», — говорила Латынина.

Сейчас великая спортсменка живет в загородном доме, воспитывает маленьких правнуков и радуется обычным семейным мелочам. Двукратная олимпийская чемпионка, давняя подруга Латыниной Лидия Иванова заявила NEWS.ru, что Лариса Семеновна является примером для всех, кто собирается стать спортсменом. Она рассказала, что поддерживает с ней связь.

«Может, Лариса и не располагала какими-то данными, чтобы стать лучшей гимнасткой, но она была по-хорошему упрямая, настойчивая. На всех наших сборах мы работали с ней вместе. Имела счастье видеть, как нужно тренироваться посерьезнее. Даже когда Ларисе было очень трудно, она была всегда спокойна. Никогда не психовала, не устраивала концертов. Она методично ставит перед собой цели и их выполняет. Ее невозможно забыть, это такая фигура — девятикратная олимпийская чемпионка!» — сказала Иванова.

Среди главных качеств гимнастки она назвала силу воли, сосредоточенность, направленность на решение поставленных задач.

