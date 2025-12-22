Сорвал медаль, нахамил журналистке: громкий скандал с фигуристом Галлямовым

Фигурист Александр Галлямов стал вторым на чемпионате России и демонстративно снял с себя серебряную медаль во время традиционного круга почета. Спортсмен отказался комментировать турнир, назвав все происходящее на нем полным абсурдом. Он также оскорбил жуналистку, позвонившую ему на следующий день после произвольной программы. Как поведение Галлямова оценили известные фигуристы, извинился ли он перед сотрудницей СМИ — в материале NEWS.ru.

Что произошло с Галлямовым на чемпионате России по фигурному катанию

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар 20 декабря золото взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. По сумме двух программ (короткой и произвольной) они получили 224,29 балла. Серебряными призерами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они набрали 223,62 балла, уступив лидерам 0,67. Бронзу завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).

Церемония награждения состоялась 21 декабря. Галлямов демонстративно снял с себя серебряную медаль во время традиционного круга почета на чемпионате России. На пресс-конференции на вопросы журналистов отвечала только Мишина. В это время ее партнер отстраненно сидел в телефоне.

Позднее фигурист написал в Telegram-канале, что у него нет желания комментировать турнир. Он назвал все происходящее на нем полным абсурдом. Галлямов также допустил возможность завершения профессиональной карьеры.

В ноябре между Мишиной и Галлямовым произошел конфликт после неудачного выступления на этапе Гран-при России в Казани. Во время произвольной программы фигуристы одновременно допустили ошибку при выполнении тулупа, после чего не смогли сделать поддержку. После выступления Галлямов начал предъявлять претензии Мишиной и высказывал недовольство в зоне Kiss and Cry. Тренер пары Тамара Москвина заявила, что для качественных выступлений недостаточно всего одной недели прокатов.

В интервью олимпийской чемпионке Алине Загитовой Мишина рассказала, что старается молча переждать моменты агрессии Галлямова.

«Если буду что-то говорить, то это только подольет масла в огонь. Просто надо переждать, когда после какого-то плохого проката Саша отойдет. И тогда уже мы начнем обсуждать, что будем делать дальше», — сказала Мишина.

Галлямов является трехкратным победителем чемпионата России и бронзовым призером Олимпиады в Пекине. В 2021-м он стал лучшим на первенстве мира, а год спустя победил на чемпионате Европы.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Как фигурист Галлямов оскорбил журналистку после утреннего звонка

21 декабря Галлямов назвал больной на всю голову журналистку, которая позвонила ему утром на следующий день после произвольной программы. Спортсмен счел ее поступок подлостью.

«Получил звонок ранним утром. <…> А мозги где забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться? Ну это настолько подло, я считаю. Сегодня и так еще показательные. Ну просто больная на всю голову», — написал Галлямов в Telegram-канале.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов встал на защиту девушки.

«Не понял претензий к журналистке, которая выполняла свою работу. Есть желание отдохнуть — выключи телефон, отключи звук, не отвечай на звонок с незнакомого номера. А переход на прямые оскорбления и угрозы девушке в публичном поле говорят лишь о том, что спортсмен не в состоянии адекватно оценивать ситуацию. Просто для информации, „ранний звонок“ — это 09:54, аккурат перед выпуском новостей в 10:00. Вот дословная стартовая цитата журналистки: „Александр, здравствуйте. Простите, что рано беспокою. Я хотела узнать, могли бы вы прокомментировать то, что вы написали в своем Telegram-канале?“ Никакого осуждения в адрес девушки не может быть. Александр просто обязан принести извинения», — написал Конов в Telegram-канале.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что Галлямов мог отключить телефон, если хотел отдохнуть.

«В вашем возрасте, дорогой товарищ Галлямов, можно научиться пользоваться мобильным телефоном, отключать звук и ставить режим „не беспокоить“. И вообще, кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном? Надеемся, что вы осознаете, как вы сильно неправы», — сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил надежду, что Галлямов сожалеет об оскорблении журналистки. В беседе с NEWS.ru парламентарий допустил, что спортсмен очень сильно устал после выступления на чемпионате России.

«В девять часов утра согласен, [звонить] рановато, но не критично. Мне звонят журналисты в разное время. Если тебе неудобно, ты можешь сказать: „Знаете, мне неудобно“. Или просто не отвечай. Истеричный поступок, который немного напоминает поведение исполнителя поп-музыки. Мне кажется, что фигурист крайне неловко себя чувствует из-за этого необдуманного поступка, который показывает его как немного надменного и истеричного человека. Надеюсь, что он удалил все это дело и искренне сожалеет о своем поступке. Если это случилось один раз, я прошу его особо не осуждать за это. В конце концов, простим его. Надеюсь, что больше такого не случится», ― отметил Милонов.

Что сказали известные фигуристы о поведении Галлямова

Поведение Галлямова связано исключительно с его поражением на чемпионате России, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«Галлямов — абсолютный чемпион, никогда в жизни не проигрывал. Конечно, он расстроен», — сказала она.

Спортсменам необходимо достойно вести себя после поражений, заявила NEWS.ru чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. Она отметила, что Галлямову стоит устраивать скандалы дома.

«Надо вести себя достойно. Большое количество зрителей и болельщиков следят за фигурным катанием. Хочется, чтобы наш вид спорта всегда упоминали в хорошем смысле, что у нас классные спортсмены, мы лучшие, но не хочется грязи. Я понимаю, что, наверное, ему обидно — рассчитывали на другой результат, но это все равно медаль. Дома устраивай скандалы», — сказала Бутырская.

Она выразила надежду, что Галлямов переосмыслит ситуацию и извинится.

«Может быть, гормоны играют, не сдержался. Вероятно, он все переосмыслит, прозвучат извинения, скажет, что вспылил. Сейчас спорт стал частью шоу. Зрители ходят на трибуны и платят деньги. Может быть, такие скандалы кому-то нравятся. Подогрел — и стали больше говорить о фигурном катании», — добавила Бутырская.

Мария Бутырская Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Извинится ли фигурист Галлямов перед журналисткой

Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой. При этом фигурист не исключил, что лично побеседует с девушкой.

«Надо тоже думать головой, когда звонят. <...> Это же не мои проблемы. Я человек не злопамятный, но в это утро мне было очень неприятно, что так все произошло. Мы можем встретиться лично, как вариант, побеседовать, сделать это вживую», — сказал он.

Галлямов поступил некорректно, так как не принес извинений журналистке за свои резкие высказывания, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, спорт не должен превращаться в арену для скандалов и травли.

«Поведение на публике каждого спортсмена, который добивается успеха на национальной или мировой арене и становится лицом страны, должно соответствовать высоким моральным принципам, которые мы исповедуем. К сожалению, ситуация, сложившаяся вокруг Александра Галлямова, демонстрирует серьезный провал в этой области. Недопустимо, когда человек, которого многие считают образцом для подражания, в ответ на рабочий звонок позволяет себе оскорбительные выражения и угрозы, тем более в адрес женщины», — заявил Иванов.

Читайте также:

«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд

Это все деньги. Бублик, Касаткина, Рыбакина: почему теннисисты бегут из РФ

«Тянет на лыжню»: Домрачева о Бьорндалене, детях и жизни на три страны

Розовое бикини, отъезд в США, допинг: как живет пловчиха Ефимова