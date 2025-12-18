«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал главным героем финального матча за Межконтинентальный кубок ФИФА против бразильского «Фламенго». В серии пенальти голкипер впервые в истории футбола отразил четыре удара подряд. Как Сафоновым восхищаются во всем мире, станет ли россиянин первым вратарем ПСЖ — в материале NEWS.ru.

Как Сафонов отразил четыре пенальти подряд в матче против «Фламенго»

17 декабря ПСЖ и «Фламенго» встретились в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. В конце первого тайма за ПСЖ забил экс-полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия. Во второй половине встречи «Фламенго» удалось сравнять счет — отличился Жоржиньо с пенальти.

В дополнительное время голов не было. Исход матча решился в серии пенальти. Сафонов не сумел справиться с первым ударом, но затем отразил четыре подряд. ПСЖ победил в серии пенальти со счетом 2:1 и завоевал Межконтинентальный кубок. Россиянина признали лучшим игроком матча.

«Что за вечер», — написал Сафонов под фото с трофеями в своем Telegram-канале.

Россиянин стал первым вратарем в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Он отбил удары игроков «Фламенго» со всех сторон — слева, по центру и справа. За всю 121-летнюю историю ФИФА вратари отражали только три пенальти подряд в послематчевой серии.

Сразу после завершения встречи партнеры Сафонова качали его на руках. За полтора года в ПСЖ российский вратарь завоевал шесть трофеев. При этом он не является основным голкипером команды.

Символично, что 17 декабря 1963-го легендарный советский вратарь Лев Яшин получил «Золотой мяч».

Как игру Сафонова оценили тренер и президент ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил, что впервые увидел, как голкипер отразил четыре пенальти подряд. «Я очень рад, что у нас есть три вратаря высочайшего уровня. Сафонов показал большой профессионализм», — заявил Энрике.

Капитан ПСЖ Маркиньос отметил, что игра россиянина вселила уверенность в футболистов команды.

«Мы должны поблагодарить весь персонал за то, как хорошо его подготовили и поддержали. У него есть сильные стороны: умение вовремя реагировать, ведь ему противостояли высококлассные игроки, которые обычно очень хорошо бьют по воротам», — заявил Маркиньос.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи назвал игру Сафонова потрясающей.

«Это великолепно. У нас два первоклассных вратаря. Отразить четыре удара — это нечто потрясающее», — сказал он.

Как российским вратарем Сафоновым восхищаются во всем мире

Французские СМИ были в восторге от игры Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«Сафонов, родился царь. Россиянин выдал легендарную серию пенальти» — L'Équipe.

«Героем мог быть только он. Сафонов возобновил дискуссии о главном вратаре ПСЖ» — Le Parisien.

«Париж на вершине мира благодаря Сафонову!» — RMC.

«Кто ты такой, Матвей Сафонов? Четыре сейва в этой серии пенальти!!! ПСЖ выиграл Межконтинентальный кубок» — Actu Foot.

«Похоже, во вратарской бригаде ПСЖ происходят перемены в иерархии. Нас ждет увлекательная „война вратарей!"» — Le Monde.

«Что за мужик!» — англоязычный аккаунт Лиги 1.

«Сафонов — настоящий босс!» — официальный аккаунт чемпионата мира по футболу.

Официальный магазин ПСЖ за несколько часов продал все футболки Сафонова. Фанаты клуба назвали вратаря «королем парижского народа».

«Мы никогда его не забудем. Это навсегда в истории „ПСЖ“; „Бог в деталях. И в руках Сафонова“; „Добро восторжествовало! Сафонов заслужил это трудолюбием, терпением и талантом», — так фанаты поздравили россиянина с успехом.

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не скрывал восхищения от игры россиянина.

«Матвей Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему нужно играть в большем количестве матчей», — заявил Венгер.

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон похвалил россиянина, назвав его талантливым голкипером.

«Я очень рад за Матвея, в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» — написал Буффон в соцсетях.

Глава ФИФА Джанни Инфантино опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с Сафоновым после финального матча Межконтинентального кубка. Российский вратарь также попал в тренды соцсети X наряду с президентом США Дональдом Трампом.

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал россиянина наследником Яшина.

«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Станет ли Сафонов основным вратарем ПСЖ после четырех отбитых пенальти

6 декабря Сафонов впервые в сезоне появился в стартовом составе ПСЖ и помог команде одержать разгромную победу над «Ренном» со счетом 5:0. Основным вратарем парижского клуба был Люка Шевалье, однако в конце ноября он получил травму. Место в воротах доверили Сафонову. Шевалье восстановился после повреждения, но россиянин продолжает играть в стартовом составе. После матча против «Ренна» Сафонов отыграл на ноль матч против «Атлетико» из Бильбао в Лиге чемпионов, пропустил два мяча от «Меца» (ПСЖ победил 3:2), после чего провел историческую встречу против «Фламенго».

Экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил NEWS.ru, что восхищен игрой россиянина. По его словам, матчем Сафонов превзошел всех голкиперов мира.

«Такого не было более 100 лет. Будет ли он теперь постоянно играть в стартовом составе — этот вопрос надо задать главному тренеру. В прошлом сезоне основным вратарем был Джанлуиджи Доннарумма. Сейчас появился другой вратарь (Люка Шевалье), играет он. У Сафонова появился шанс, он дождался, пока его конкурент сломается. Сейчас весь мир восхищается его игрой. Это говорит о нашей мощной вратарской школе», — сказал Кавазашвили.

Он отметил, что весь футбольный мир по праву считает Яшина лучшим голкипером в истории. Кавазашвили выразил надежду, что Сафонов будет и дальше выступать в стартовом составе ПСЖ.

Сафонов должен продолжить играть за «Пари Сен-Жермен», заявил в беседе с NEWS.ru экс-тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий. Он назвал чудом сейвы голкипера в финальном матче Межконтинентального кубка.

«Я впервые видел, как вратарь отразил четыре пенальти подряд. Луис Энрике ответил на вопрос, будет ли Сафонов первым номером. Он сказал, что сейчас не время об этом говорить. Я считаю, что Сафонов должен играть», — добавил Непомнящий.

Четыре отраженных пенальти помогут россиянину закрепиться в основном составе ПСЖ, заявил NEWS.ru экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. Бывший нападающий отметил, что сейчас голкиперу необходимо избегать ошибок, чтобы у его конкурента Шевалье не было шансов вернуться в ворота.

«То, что он сделал вчера, достойно уважения. Это достижение поможет ему закрепиться в стартовом составе. Существует здоровая конкуренция. Если Сафонов начнет ошибаться, другой вратарь встанет в ворота и попытается сохранить место основного голкипера», — сказал Булыкин.

Первый тренер Сафонова Алексей Чистяков назвал его лучшим вратарем России за последние десять лет.

«Ему не дают столько игровой практики, сколько он заслуживает. Сафонов может конкурировать за место первого номера в ПСЖ. На данный момент он лучший российский вратарь за последние десять лет. По достижениям голкипер обошел Игоря Акинфеева, завоевал все титулы. Сейчас никто из российских футболистов с ним не сравнится», — сказал Чистяков.

