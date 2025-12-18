«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова

Одной игрой футболист «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов превзошел всех вратарей мира, заявил NEWS.ru экс-голкипер сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его словам, достижение россиянина в виде четырех отраженных пенальти в послематчевой серии говорит о силе отечественной вратарской школы.

Такого не было больше 100 лет. Будет ли он теперь постоянно играть в стартовом составе — этот вопрос надо задать главному тренеру. В прошлом сезоне основным вратарем был Джанлуиджи Доннарумма. Сейчас появился другой вратарь (Люка Шевалье - NEWS.ru) и играет он. У Сафонова появился шанс, он дождался, пока его конкурент сломался. Сейчас весь мир восхищается его игрой. Оказалось, что Россия воспитывает таких вратарей. Это говорит о нашей мощной вратарской школе, — сказал Кавазашвили.

Он отметил, что весь футбольный мир по праву считает Льва Яшина лучшим голкипером в истории. Кавазашвили выразил надежду, что Сафонов продолжит выступать в стартовом составе ПСЖ, и российские болельщики будут обсуждать его подвиги.

Ранее сообщалось, что Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА в составе ПСЖ и первым в мировой истории отразил четыре пенальти подряд. В решающем матче его команда в серии пенальти обыграла бразильский «Фламенго». За полтора года в ПСЖ Сафонов завоевал шесть трофеев.