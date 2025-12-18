Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:59

«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова

Кавазашвили: Сафонов одной игрой превзошел всех вратарей мира

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Одной игрой футболист «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов превзошел всех вратарей мира, заявил NEWS.ru экс-голкипер сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его словам, достижение россиянина в виде четырех отраженных пенальти в послематчевой серии говорит о силе отечественной вратарской школы.

Такого не было больше 100 лет. Будет ли он теперь постоянно играть в стартовом составе — этот вопрос надо задать главному тренеру. В прошлом сезоне основным вратарем был Джанлуиджи Доннарумма. Сейчас появился другой вратарь (Люка Шевалье - NEWS.ru) и играет он. У Сафонова появился шанс, он дождался, пока его конкурент сломался. Сейчас весь мир восхищается его игрой. Оказалось, что Россия воспитывает таких вратарей. Это говорит о нашей мощной вратарской школе, — сказал Кавазашвили.

Он отметил, что весь футбольный мир по праву считает Льва Яшина лучшим голкипером в истории. Кавазашвили выразил надежду, что Сафонов продолжит выступать в стартовом составе ПСЖ, и российские болельщики будут обсуждать его подвиги.

Ранее сообщалось, что Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА в составе ПСЖ и первым в мировой истории отразил четыре пенальти подряд. В решающем матче его команда в серии пенальти обыграла бразильский «Фламенго». За полтора года в ПСЖ Сафонов завоевал шесть трофеев.

Матвей Сафонов
ПСЖ
Анзор Кавазашвили
вратари
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура не согласилась с оправданием матери по делу об убийстве дочери
Жители Николаевска-на-Амуре пожаловались на обилие сугробов
В Минобороны раскрыли результаты контратаки ВСУ под Купянском
«Проблема комплексная»: академик РАН об увеличении продолжительности жизни
Активные хобби для пожилых: идеи для движения, общения и радости
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук
«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова
Невролог объяснила, когда аутизм поддается коррекции
Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли
В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма
Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись
В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну
Путин позвонит участнику «Елки желаний»
На Кубе введут плавающий курс валюты
Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова
Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу
Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.