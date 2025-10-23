«Изумительный человек»: ветеран «Спартака» о смерти легенды «Торпедо»

Виктор Шустиков был замечательным человеком и мастеровитым защитником, заявил NEWS.ru экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили. Он отметил, что час назад узнал о смерти легенды «Торпедо» и выразил соболезнования его семье.

Я всех спортсменов, людей в своем окружении всегда оцениваю по достоинству, по его человеческим качествам, не по его профессии или занимаемой должности. Это был изумительный человек, своего рода изумруд, таких людей бывает очень редко. К этому он еще добавлял свое высочайшее мастерство как футболист, как преданный защитник московского «Торпедо». Он всегда находился в кругу рабочего класса и всегда переживал неприятные моменты, когда наступила пора разгона величайшего клуба «Торпедо», — сказал Кавазашвили.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Он играл на позиции защитника. За «Торпедо» футболист выступал с 1958 по 1972 год, а с 1968-го был капитаном команды. Шустиков является рекордсменом автозаводского клуба по количеству матчей (427). На его счету также десять матчей и гол в составе сборной СССР. Дважды Шустикова признавали лучшим футболистом года в СССР.

Тренер Борис Игнатьев назвал Шустикова уникальным футболистом, который многое сделал для «Торпедо» и сборной СССР. Он признался, что от этой новости наворачиваются слезы на глазах.