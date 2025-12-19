Новый год-2026
19 декабря 2025 в 22:53

Раскрыты подробности задержания судьи по делу «Торпедо»

Экс-судья РПЛ Егоров заявил, что его сына задержали по делу «Торпедо»

Футбольный мяч Футбольный мяч Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший судья РПЛ Игорь Егоров прокомментировал «РБ Спорт» задержание своего сына, арбитра Егора Егорова. Его допросили в рамках уголовного дела, связанного с футбольным клубом «Торпедо».

По словам Игоря Егорова, его сын был задержан правоохранительными органами после прилета в Москву из Нижнего Новгорода. Мужчина направлялся в отпуск с семьей, но его отвезли на допрос. После беседы он был отпущен, однако самолет на отдых к тому времени уже вылетел.

В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Потом Егор поехал домой, — рассказал отец рефери.

Расследование связано с матчами команды «Торпедо». Егоров-младший судил игру в марте, и теперь, как пояснил экс-судья, его фамилия фигурирует в показаниях одного из фигурантов. Всего по делу проходят около 14 человек.

Игорь Егоров охарактеризовал судейство сына в том матче как «ровное и четкое». В настоящее время следственные действия по делу продолжаются.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футбольного судью Егора Егорова задержали правоохранители, когда он пытался покинуть Россию. По его словам, рефери проходит по делу «Торпедо».




