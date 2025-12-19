Новый год-2026
19 декабря 2025 в 18:47

Судье Егорову помешали сбежать из России

Журналист Карпов сообщил о задержании Егорова при попытке покинуть Россию

Егор Егоров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Футбольного судью Егора Егорова задержали правоохранители, когда он пытался покинуть Россию, заявил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов. По его словам, рефери проходит по делу «Торпедо».

Судью Егорова задержали по делу «Торпедо»: 18 декабря Егор пытался улететь из России, но правоохранители ему не позволили, — отметил Карпов.

Отмечается, что 19 июня стало известно о возбуждении уголовного дела против владельца и директора ФК Леонида Соболева и Валерия Скородумова. СМИ сообщали, что оно было открыто по статье об оказании влияния на результат официального спортивного соревнования. По ней фигурантам грозят сроки до семи лет заключения.

Ранее Парижский суд обязал футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выплатить своему бывшему капитану Килиану Мбаппе около €61 млн (5,7 млрд рублей). Сумма стала компенсацией за невыплаченные зарплаты и бонусы после ухода форварда в мадридский «Реал» на правах свободного агента в 2024 году. Разбирательства велись с апреля 2025 года, после чреды тяжб суд встал на сторону футболиста.

