«Спартак» вырвал победу у «Торпедо» в матче КХЛ «Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 7:6 в матче чемпионата КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в результативном матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившемся со счетом 7:6, сообщается на сайте лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, дубль в составе победителей оформил Даниил Орлов.

Матч проходил с упорной борьбой: команды обменивались шайбами в каждом из трех периодов. Помимо Орлова, в составе «Спартака» отличились еще пять хоккеистов. У «Торпедо» результативными бросками отметились шесть игроков, включая Василия Атанасова, забросившего две шайбы.

После этой победы «Спартак» с 47 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Торпедо» с 50 очками — пятое. В следующем туре нижегородцы примут астанинский «Барыс», а красно-белые сыграют с «Северсталью».

Ранее московское «Динамо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» в гостевом матче КХЛ и прервало его победную серию. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба. Шайбы в ворота соперника забросили Антон Слепышев и Никита Гусев на 56-й и 60-й минуте соответственно. Этот матч стал юбилейным для защитника «Динамо» Даниила Пыленкова.