Московское «Динамо» на выезде прервало победную серию лидера конференции «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» со счетом 2:0 в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» в гостевом матче КХЛ и прервало его победную серию. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба.

Шайбы в ворота соперника забросили Антон Слепышев и Никита Гусев на 56-й и 60-й минуте соотвественно. Этот матч стал юбилейным для защитника «Динамо» Даниила Пыленкова.

«Локомотив» продолжает возглавлять таблицу Западной конференции. Московская команда занимает в том же дивизионе четвертую строчку.

Ранее в матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» одержало крупную победу над «Динамо» из Москвы на домашнем льду. Итоговый счет игры составил 7:1 в пользу белорусской команды.

До этого арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА нецензурно выругался в микрофон во время игры. Эпизод попал в прямую трансляцию. Встречу обслуживали главные арбитры Виктор Бирин и Сергей Морозов, а также линейные — Максим Куприянов и Ярослав Париков.

Кроме того, хоккеисты СКА одержали победу над «Шанхайскими драконами» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на арене «Ледовый дворец» в Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев.