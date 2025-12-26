Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 04:20

Московское «Динамо» на выезде прервало победную серию лидера конференции

«Динамо» одержало победу над «Локомотивом» со счетом 2:0 в матче КХЛ

ХК «Динамо» ХК «Динамо» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Московское «Динамо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» в гостевом матче КХЛ и прервало его победную серию. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба.

Шайбы в ворота соперника забросили Антон Слепышев и Никита Гусев на 56-й и 60-й минуте соотвественно. Этот матч стал юбилейным для защитника «Динамо» Даниила Пыленкова.

«Локомотив» продолжает возглавлять таблицу Западной конференции. Московская команда занимает в том же дивизионе четвертую строчку.

Ранее в матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» одержало крупную победу над «Динамо» из Москвы на домашнем льду. Итоговый счет игры составил 7:1 в пользу белорусской команды.

До этого арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА нецензурно выругался в микрофон во время игры. Эпизод попал в прямую трансляцию. Встречу обслуживали главные арбитры Виктор Бирин и Сергей Морозов, а также линейные — Максим Куприянов и Ярослав Париков.

Кроме того, хоккеисты СКА одержали победу над «Шанхайскими драконами» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на арене «Ледовый дворец» в Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев.

ХКЛокомотив
ХКДинамо
КХЛ
результаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится пожар в своем доме: предупреждение или удача?
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в ситуации с США
В ВСУ расследуют потерю командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
Глава Росатома назвал сроки пуска первого блока АЭС в Бангладеш
Юрист объяснил, как работнику добиться выплаты 13-й зарплаты
Вредные советы: врачи развенчали 10 опасных мифов о лечении детей
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
«Это просто блеф»: в Италии заподозрили Зеленского в обмане
Сытно и сочно — новогодний слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой
Спасаем ЖКТ: какую закуску выбрать к водке и чем нельзя закусывать алкоголь
Накормите всю семью — куриные ножки с картошкой в духовке
Украинские мигранты возглавили антирейтинг преступников в США
Самый быстрый крем-чиз для торта: готовим из двух ингредиентов за 3 минуты
Просто и суперсытно — готовим татарский пирог кубете с мясом и картошкой
Не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр и колбасу
Вкусный минтай с луком и сметаной на сковороде: недорогой ужин за полчаса
Стоимость фьючерса на серебро достигла исторического максимума
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
«Желчь»: экс-дипломат объяснил злость Зеленского на Рождество
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.