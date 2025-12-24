Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 05:41

Минское «Динамо» разгромило московское с огромным счетом

Минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» со счетом 7:1 в КХЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» одержало крупную победу над «Динамо» из Москвы на домашнем льду. Итоговый счет игры составил 7:1 в пользу белорусской команды.

Шайбы в составе победителей забросили Илья Усов на 2-й минуте, Виталий Пинчук (5-я), Сэм Энэс (26-я), Егор Бориков (27-я), Даниил Липский (37-я), Вадим Шипачев (44-я) и Алекс Лимож на 58-й минуте. Единственный гол у гостей на свой счет записал Семен Дер-Аргучинцев (33-я), который недавно перешел в команду.

После этой победы минчане занимают второе место в таблице Западной конференции. Московское «Динамо» располагается на четвертой строчке того же дивизиона.

Ранее арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА нецензурно выругался в микрофон во время игры. Эпизод попал в прямую трансляцию. Встречу обслуживали главные арбитры Виктор Бирин и Сергей Морозов, а также линейные — Максим Куприянов и Ярослав Париков.

До этого хоккеисты СКА одержали победу над «Шанхайскими драконами» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на арене «Ледовый дворец» в Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев.

КХЛ
Динамо
результаты
Минск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы процедуры, которые нужно пройти после новогодних праздников
Россиянам ответили, есть ли послабления у «закона о тишине» для новостроек
В икре пяти известных торговых марок обнаружили кишечную палочку
«Ты никуда не выйдешь»: пленный раскрыл, как ВСУ охраняют дезертиров
Депутат предложил действенный способ защитить россиян от оккультизма
Три страны Евросоюза отказались финансировать Украину
Мошенники начали похищать данные под предлогом допуска в военкомат
Россиянам рассказали, как не опьянеть за новогодним столом
В московской клинике рассказали об ЭКО со спермой Павла Дурова
Быстрая и вкусная выпечка к чаю: песочный пирог с вареньем
Ореховое наслаждение: готовим хрустящие тарталетки «Зимний орех»
Раскрыто, какой штраф грозит за брошенные остатки салюта на улице
Освобождение Андреевки и продвижение армии: успехи ВС РФ к утру 24 декабря
Психолог объяснила, как подготовить ребенка к пополнению в семье
Верховный суд признал нарушения прав Лурье в споре с Долиной
К чему снится сырое мясо: тайный смысл сна для мужчин и женщин
Минское «Динамо» разгромило московское с огромным счетом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 декабря
Еще один беспилотник ликвидирован в небе над Москвой
Опубликовано видео с места крушения самолета с главой Генштаба Ливии
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.