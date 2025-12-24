Минское «Динамо» разгромило московское с огромным счетом Минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» со счетом 7:1 в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» одержало крупную победу над «Динамо» из Москвы на домашнем льду. Итоговый счет игры составил 7:1 в пользу белорусской команды.

Шайбы в составе победителей забросили Илья Усов на 2-й минуте, Виталий Пинчук (5-я), Сэм Энэс (26-я), Егор Бориков (27-я), Даниил Липский (37-я), Вадим Шипачев (44-я) и Алекс Лимож на 58-й минуте. Единственный гол у гостей на свой счет записал Семен Дер-Аргучинцев (33-я), который недавно перешел в команду.

После этой победы минчане занимают второе место в таблице Западной конференции. Московское «Динамо» располагается на четвертой строчке того же дивизиона.

