Синоптик раскрыл, какая погода ожидается 8 марта в Санкт-Петербурге Синоптик Ильин: 8 марта в Санкт-Петербурге будет тепло и солнечно

В воскресенье 8 марта в Санкт-Петербурге ожидается достаточно теплая погода, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, ночью столбики термометров покажут -1-3 градуса, а днем — +1-3 градуса. При этом, уточнил он, в этот день будет ясно и солнечно, никаких осадков не ожидается.

8 марта ночью в Петербурге от –1 до –3 градусов, днем — от +1 до +3 градусов. На небе будет солнечно и не очень много облаков. Дожди и снегопады в Международный женский день не ожидаются, - рассказал Ильин.

Он добавил, что вся неделя с 2 по 8 марта в северной столице будет довольно теплой, однако в пятницу в город придет кратковременное похолодание. В этот день, по словам синоптика, температура воздуха может опуститься до -12 градусов.

Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал потепление до +5 градусов в Москве на 8 Марта. По его словам, в Международный женский день в столице могут быть небольшие осадки. Он добавил, что в целом конец февраля и начало марта в городе будут ознаменованы краткими периодами теплой погоды. Температура воздуха в регионе будет превышать климатическую норму примерно на четыре градуса, отметил синоптик.