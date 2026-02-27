Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году

Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году Метеоролог Шувалов: в Москве ожидается потепление на 8 Марта

В Москве на 8 Марта 2026 года ожидается потепление до плюс пяти градусов, заявил «Ридусу» метеоролог Александр Шувалов. По его словам, в Международный женский день могут быть небольшие осадки.

С 28 февраля ожидаются дневные температуры на уровне от одного до трех градусов тепла. Затем 4 и 5 марта будет небольшой провал к холоду, понижение температуры до минус восьми градусов ночью. А 7 и 8 марта в Москве ожидается новый всплеск тепла — опять-таки от нуля до плюс пяти градусов — и небольшие осадки, — рассказал Шувалов.

Он добавил, что в целом конец февраля и начало марта в столице будут ознаменованы краткими периодами теплой погоды. По его словам, температура воздуха в регионе будет превышать климатическую норму примерно на четыре градуса.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве в начале марта появятся большие лужи из-за таяния сугробов и мокрого снега. По ее словам, во дворах может накапливаться вода, но это нельзя назвать потопом.