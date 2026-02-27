Режим «черного неба» введут в российском городе

Режим «черного неба» введут вечером 27 февраля в Стерлитамаке, сообщила в Telegram-канале городская администрация. Решение принято в связи со сложными метеоусловиями, способствующими накоплению промышленных и автомобильных выбросов.

С 20:00 27 февраля до 20:00 мест 28 февраля для предприятий ожидается режим №1 неблагоприятных метеорологических условий. К ним относятся условия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки промышленных городов, — сказано в сообщении.

Тем временем ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве не ожидается серьезных снегопадов в период мартовских праздничных дней. По ее словам, в дневные часы жителей столицы ожидает легкая оттепель.

Ранее заведующий метеообсерваторией Михаил Локощенко отметил, что метеообсерватория МГУ имени Ломоносова зафиксировала в Москве новый абсолютный рекорд высоты снежного покрова. Показатель достиг 86 см, что стало самым высоким значением за последние 70 лет.