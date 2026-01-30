«Без эмоций и нападок»: в РФ рассказали, как прошло заседание ОБСЕ Полянский: в ОБСЕ с недружественными странами установлены уважительные контакты

Накал дискуссий на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметно снижается, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Он отметил, что российским дипломатам удалось установить рабочие контакты с делегатами даже из недружественных стран.

Сегодня постоянный совет ОБСЕ прошел достаточно спокойно, без крайних эмоций и нападок. Наши выступления по Украине коллеги выслушали внимательно, со многими из них, включая представляющих в Вене недружественные страны, уже удалось установить вполне уважительный контакт, — уточнил дипломат.

Стороны пытаются найти точки соприкосновения в условиях глубокого кризиса в отношениях России с Западом. Кроме темы Украины, в повестку заседания были включены вопросы сохранения исторической памяти о холокосте, что остается одной из немногих тем для консенсуса в рамках европейской безопасности.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова обратила внимание, что Евросоюз все равно намерен продолжать военную поддержку Украины, несмотря на любые дипломатические консультации по урегулированию. По ее словам, такая позиция создает препятствия для мирного процесса.