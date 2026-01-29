Евросоюз уличили в препятствовании мирному урегулированию на Украине Жданова: ЕС не скрывает, что накачивает Киев оружием на фоне мирных переговоров

Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Украины, несмотря на любые дипломатические консультации по урегулированию, заявила руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова. По ее словам, такая позиция создает препятствия для мирного процесса, пишет РИА Новости.

Выступая на очередном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, российский дипломат подвергла критике риторику стран-членов Европейского союза. Жданова заявила, что заявления ЕС о поддержке поиска мирного решения украинского кризиса являются лишь попыткой затянуть и дезавуировать этот процесс.

В Брюсселе особо этого и не скрывают, подчеркивая, что вне зависимости от результатов российско-американских встреч на высшем уровне, Евросоюз продолжит накачку Киева оружием и финансами. Однако это лишь создает завалы на пути урегулирования, — сказала Жданова.

Действия Евросоюза вступают в противоречие с декларируемыми целями мирного урегулирования. Россия продолжает рассматривать военную помощь Запада Украине как ключевой фактор, дестабилизирующий ситуацию и препятствующий достижению политического компромисса.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что Европа постепенно теряет возможность поддерживать Украину. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об остановке передачи систем ПВО Patriot Украине.