Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 01:42

Евросоюз уличили в препятствовании мирному урегулированию на Украине

Жданова: ЕС не скрывает, что накачивает Киев оружием на фоне мирных переговоров

Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Украины, несмотря на любые дипломатические консультации по урегулированию, заявила руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова. По ее словам, такая позиция создает препятствия для мирного процесса, пишет РИА Новости.

Выступая на очередном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, российский дипломат подвергла критике риторику стран-членов Европейского союза. Жданова заявила, что заявления ЕС о поддержке поиска мирного решения украинского кризиса являются лишь попыткой затянуть и дезавуировать этот процесс.

В Брюсселе особо этого и не скрывают, подчеркивая, что вне зависимости от результатов российско-американских встреч на высшем уровне, Евросоюз продолжит накачку Киева оружием и финансами. Однако это лишь создает завалы на пути урегулирования, — сказала Жданова.

Действия Евросоюза вступают в противоречие с декларируемыми целями мирного урегулирования. Россия продолжает рассматривать военную помощь Запада Украине как ключевой фактор, дестабилизирующий ситуацию и препятствующий достижению политического компромисса.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что Европа постепенно теряет возможность поддерживать Украину. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об остановке передачи систем ПВО Patriot Украине.

Евросоюз
поставки
оружие
препятствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Урале в колодце нашли тело ребенка
Евросоюз уличили в препятствовании мирному урегулированию на Украине
Снежный коллапс парализовал Москву: аварии, пробки, что известно
«Это невозможно»: Украине «закрыли» быструю дорогу в ЕС
ЕС раскрыл размер замороженных активов ЦБ России
«Никто не выжил»: в Колумбии разбился самолет с депутатами на борту
Фаза Луны сегодня, 29 января 2026 года. Готовим семена, составляем отчеты
Забыли, кто освобождал Освенцим: Польша обвинила СССР в холокосте
Российские силы сбили три беспилотника за семь часов
Финские специалисты продолжают работу в России при закрытых границах
Франция начала работу над новыми антироссийскими санкциями
Пародия Дорохова на Брижит Макрон покорила французов: чем, что известно
Особняк известного российского режиссера выставили на аукцион
Рубио рассказал о ходе переговоров США с Данией по Гренландии
Советский круизный лайнер станет в Гренландии плавучей казармой
В США объяснили, почему переговоры по Украине проходят в закрытом формате
Случайная прохожая пострадала при стрельбе в Петербурге
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 января 2026 года
Приметы 29 января — Петр-полукорм: середина зимы и оценка запасов
Фуры закрыли въезд в Москву по Горьковскому шоссе
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.