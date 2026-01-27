Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 20:29

В Госдуме увидели одну тенденцию в отношении Европы к Украине

Слуцкий: Европа постепенно теряет возможность поддерживать Украину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Европа постепенно теряет возможность поддерживать Украину, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об остановке передачи систем ПВО Patriot Украине.

«Круг возможностей» по поддержке киевского режима начинает сжиматься. Заявление далеко не техническое с учетом того, что Германия все годы конфликта была практически основным военным донором Украины, — написал Слуцкий.

По его словам, в Европе признаются, что накачка ВСУ вооружением пробила брешь в европейском контуре обороны. Такое положение вещей играет на руку политическим группировкам в Европе, которые ставят интересы национальной политики превыше всего и выступают против дальнейшего финансирования Украины, отметил Слуцкий.

Ранее сегодня, 27 января, Писториус заявил, что Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot. По его словам, страна сама нуждается в них. Он напомнил, что ФРГ передала ВСУ две трети таких ракетных комплексов. По его словам, это «непропорционально много» для Украины в сфере противовоздушной обороны.

Леонид Слуцкий
Украина
Германия
Европа
