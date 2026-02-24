Зимняя Олимпиада — 2026
Дипломат раскрыл, где искать корень проблем Украины

Постпред Полянский: корень проблем Украины лежит во вмешательстве Запада

Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Дональд Туск Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Дональд Туск Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Корень проблем сегодняшней Украины лежит во вмешательстве стран Запада во внутриполитические события в этой стране, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, которые передает РИА Новости, это запустило необратимые процессы, свидетелями которых сегодня все и являются.

Корень проблем сегодняшней Украины необходимо искать в бесцеремонном вмешательстве стран Запада во внутреннеполитические события в этой стране в 2013-2014 году, включая протесты на Майдане в Киеве, — сказал дипломат.

Ранее Полянский заявил, что делегации стран ОБСЕ сохраняют готовность к контактам с Россией, а многие постпреды сами проявляют инициативу при неформальном общении. По его словам, на полях заседаний коллеги подходили знакомиться и вступали в диалог, не дожидаясь официальных запросов с его стороны.

До этого постпред заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе переживает экзистенциальный кризис. По его словам, на этом фоне мир стремительно приближается к военной катастрофе.

ТакжеПолянский заявил о намерении способствовать выводу ОБСЕ из летаргического сна. Он отметил, что у организации есть шансы стать по-настоящему востребованной.

