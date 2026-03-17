Госдеп дал дипломатам особенное задание насчет КСИР

Госдеп потребовал от дипломатов добиваться от других стран признания иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и ливанской «Хезболлы» террористическими организациями, передает Washington Post. Они могут координировать действия с израильскими коллегами, отмечается в заявлении ведомства.

В телеграмме, разосланной в понедельник всем дипломатическим постам США, Госдепартамент поручил дипломатам призвать правительства принимающих стран объявить КСИР и ливанскую «Хезболлу» террористическими организациями, — говорится в сообщении.

Тем временем стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет заседание Совета обороны и нацбезопасности страны 17 марта. На совещании рассмотрят ситуацию вокруг Ирана и Ближнего Востока в целом.

Ранее появилась информация, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа планирует свергнуть не все правительство Кубы, а только ее президента Мигеля Диас-Канеля. Вашингтон считает главу государства сторонником жесткой линии, из-за которого на острове невозможны радикальные реформы.