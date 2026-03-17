17 марта 2026 в 10:49

Инженер получил срок за слитые иностранцам чертежи подлодки «Варшавянка»

Суд приговорил инженера к трем годам за передачу чертежей подлодки «Варшавянка»

Суд вынес приговор инженеру по делу о незаконной передаче иностранной организации чертежей деталей, устанавливаемых на подводных лодках проекта «Варшавянка», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Мужчине назначили три года колонии общего режима.

Как следует из материалов, в 2021–2022 годах осужденный в составе организованной группы занимался поиском, копированием и передачей иностранной компании чертежей, подпадающих под экспортный контроль. Речь идет о документации на комплектующие для дизель-генераторов, которые устанавливаются на подлодках «Варшавянка».

В материалах дела указано, что иностранная фирма, получившая секретные данные, официально не признана организацией, ведущей деятельность против безопасности РФ. Тем не менее суд указал, что это обстоятельство не отменяет ответственности за незаконный оборот продукции военного назначения.

Подсудимый вину не признал. Он заявил, что не знал о режиме экспортного контроля и считал чертежи обычными ремонтными схемами. Суд счел эти доводы несостоятельными, отметив его осведомленность о назначении деталей. Доказательства, включая переписку и обсуждение конспирации, опровергли версию о случайности.

Подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» представляют собой третье поколение больших дизель-электрических субмарин. Главная «фишка» этих подлодок — уникальная малошумность, благодаря которой на Западе их прозвали «черными дырами» в океане.

