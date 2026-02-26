Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 15:31

Москвичам рассказали, какой 72-летний рекорд побил февраль

Синоптик Локощенко: февраль в Москве побил рекорд по высоте сугробов за 72 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Метеообсерватория МГУ имени Ломоносова зафиксировала в Москве новый абсолютный рекорд высоты снежного покрова, сообщил заведующий метеообсерваторией Михаил Локощенко в беседе с ТАСС. Показатель достиг 86 см, что стало самым высоким значением за последние 70 лет.

Абсолютный рекорд высоты снежного покрова в Москве обновлен: утром 26 февраля 2026 года она достигла 86 см. Это самое большое значение за последние 72 года, — отметил синоптик.

Локощенко привел данные наблюдений: за первые 25 дней февраля выпало 74 мм осадков, тогда как климатическая норма для этого месяца составляет 46 мм. Таким образом, количество осадков превысило норму на 60%.

Ученый отметил, что в сочетании с рекордно снежным январем и устойчиво отрицательными температурами воздуха это привело к накоплению снега небывалой мощности в столице. На метеостанции «Балчуг», расположенной в центре Москвы, зафиксировали близкое значение — высота снежного покрова там достигла 83 см.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что настоящая весна может наступить в Москве в середине марта. Он пояснил, что по текущему прогнозу температура воздуха в следующем месяце будет на 1–3 градуса выше климатической нормы.

