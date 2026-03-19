«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым» Буланова рассказала, что испытывает ностальгию по 2000-м годам

Певица Татьяна Буланова призналась, что испытывает ностальгию по «нулевым» годам. В разговоре с Общественной Службой Новостей артистка подчеркнула, что это 2000-е годы запомнились ей как время новинок и новых впечатлений.

Сейчас у нас в магазинах изобилие, но тогда на прилавках начали появляться какие-то интересные товары и продукты, которых мы ранее не видели. Много новинок было. Для меня нулевые — это время новинок и новых впечатлений, — рассказала певица.

По ее словам, именно в это время стали появляться качественные клипы и видеоролики. Буланова отметила, что для нее многие хиты тех лет запомнились по-особенному.

