Синоптик объяснила, почему Москва скоро «поплывет»

Большие лужи из-за таяния сугробов и мокрого снега появятся в Москве в начале марта, заявила в беседе с РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, во дворах может накапливаться вода, но это нельзя назвать потопом.

Поскольку во дворах и в Москве, и в Подмосковье много лежит снега, <...> это приведет к тому, что местами, наверное, на наших дорогах будет лужа. Это естественные весенние процессы, — подчеркнула синоптик.

В первой половине марта в столице ожидается умеренное повышение температуры с небольшими дождями, что приведет к туманам, добавила Позднякова. При этом ночью все еще будет отрицательная температура, а столбики уличных термометров будут показывать в районе 0 градусов, резюмировала она.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что последние дни зимы в Москве закончатся дождем при плюсовой температуре воздуха. Это в свою очередь может вызвать образование гололедицы на дорогах. Так, днем 28 февраля воздух прогреется до плюс 1-3 градусов.

До этого Метеообсерватория МГУ имени Ломоносова зафиксировала в Москве новый абсолютный рекорд высоты снежного покрова. Утром 26 февраля показатель достиг 86 сантиметров, что стало самым высоким значением за последние 72 года.