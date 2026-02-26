Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 18:30

Синоптик объяснила, почему Москва скоро «поплывет»

Синоптик Позднякова предупредила о больших лужах в Москве из-за таяния сугробов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Большие лужи из-за таяния сугробов и мокрого снега появятся в Москве в начале марта, заявила в беседе с РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, во дворах может накапливаться вода, но это нельзя назвать потопом.

Поскольку во дворах и в Москве, и в Подмосковье много лежит снега, <...> это приведет к тому, что местами, наверное, на наших дорогах будет лужа. Это естественные весенние процессы, — подчеркнула синоптик.

В первой половине марта в столице ожидается умеренное повышение температуры с небольшими дождями, что приведет к туманам, добавила Позднякова. При этом ночью все еще будет отрицательная температура, а столбики уличных термометров будут показывать в районе 0 градусов, резюмировала она.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что последние дни зимы в Москве закончатся дождем при плюсовой температуре воздуха. Это в свою очередь может вызвать образование гололедицы на дорогах. Так, днем 28 февраля воздух прогреется до плюс 1-3 градусов.

До этого Метеообсерватория МГУ имени Ломоносова зафиксировала в Москве новый абсолютный рекорд высоты снежного покрова. Утром 26 февраля показатель достиг 86 сантиметров, что стало самым высоким значением за последние 72 года.

