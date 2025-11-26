Пенсионер обварился в луже с кипятком и попал на видео

Пожилой житель Омска провалился в лужу с кипятком, которая образовалась из-за повреждения подземного трубопровода, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Пенсионер получил ожоги 60% тела. Его доставили в больницу, медики оценивают его состояние как тяжелое.

На участке местности рядом с домом по улице 5-й Армии, 3 в г. Омске в результате аварии на подземной теплотрассе и обвале грунта 78-летний мужчина, проживающий в соседнем доме, провалился в яму с кипятком, — сказано в сообщении.

СК возбудил уголовное дело против работников АО «Тепловая компания» по статье о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев.

Ранее крупная авария на трубопроводе произошла в Новороссийске, где из-под земли начал бить мощный фонтан воды высотой до 10 метров. Коммунальная авария случилась в районе частной жилой застройки. На месте происшествия работали аварийные службы, специалисты занимались локализацией утечки и устранением последствий прорыва водопровода.

В Подмосковье до этого в жилом комплексе «Императорские Мытищи» произошло масштабное отключение коммунальных услуг. Электричество, водоснабжение и отопление отсутствовали несколько часов. Из-за аварии жильцы застряли в лифтах.