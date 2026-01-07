Политолог ответил, почему США отказались гарантировать безопасность Украины

Вашингтон отказывается гарантировать безопасность Киева из-за своих интересов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам политолога, поддержка Украины может создать реальную угрозу войны между США и Россией.

Очевидно, что гарантия безопасности Украины для США крайне дорого выйдет, к тому же у них масса своих забот в Латинской Америке и на Ближнем востоке. Вашингтон не хочет ввязываться в новую возможную глобальную войну с Россией. А Украина как раз хочет привязать Штаты с помощью гарантий безопасности, — заявил Блохин

Политолог отметил, что США не могут гарантировать безопасность Украины из-за нереализуемых требований их правительства. По его словам, условия Киева невыгодны для Вашингтона.

Многие вещи, заявленные Киевом [для урегулирования украинского конфликта] оказались неприемлемыми не только для Запада, но и для осуществления. Сейчас американцы в процессе изменения траектории своей политики и не хотят на себя брать слишком дорогое бремя. Потому что планы Украины об армии в 800 тысяч человек и размещении иностранного воинского контингента звучат нереалистично, как и навязчивая идея об интеграции в НАТО, — заключил Блохин.

Ранее США отказались подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих», прошедшей в Париже. В ходе беседы были сделаны многочисленные «оптимистичные заявления», но развеять сомнения относительно приверженности Вашингтона поддержке Киева не удалось.