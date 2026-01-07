США отказались подписывать декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Соединенные Штаты отказались подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих», прошедшей в Париже, сообщает американская газета Politico. По ее данным, в ходе встречи были сделаны многочисленные «оптимистичные заявления». Однако развеять сомнения относительно приверженности Вашингтона поддержке Киева не удалось.

Ожидалось, что Вашингтон подпишет совместное заявление о гарантиях безопасности, однако окончательная декларация в итоге была подписана лишь «коалицией желающих», — говорится в материале.

По данным источника, вместе с этим из проекта были удалены детали участия США в многонациональных силах по Украине. Изначально предполагалось, что Вашингтон поддержит силы «в случае нападения», а также окажет помощь в сборе разведывательных данных и материально-техническом обеспечении.

Ранее обозреватель издания Financial Times Кристофер Миллер заявил, что на переговорах в Париже были достигнуты договоренности по мониторингу будущего перемирия на Украине. По его словам, американская сторона согласилась отслеживать соблюдение режима тишины, используя спутники, беспилотники и сенсоры.