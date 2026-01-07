Магнитные бури сегодня, 7 января: что завтра, плохое настроение, сонливость

Сегодня, 7 января, геомагнитных возмущений не ожидается, рассказали ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 7 и 8 января

По данным экспертов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 7 января, составляет всего 3%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. Вероятность спокойной магнитосферы — 87%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — уточнили ученые.

По информации портала my-calend, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 8 января, на Земле магнитной бури не ожидается.

Как помочь организму справиться с сильной магнитной бурей

Врач-терапевт Искандар Хасанов посоветовал во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует медик.

Врач-эндокринолог Анна Гончарова пояснила, что улучшить состояние во время магнитной бури может помочь соблюдение правильного питания и свежий воздух.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — отметила она.

