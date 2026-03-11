«Не та шаурма»: россиянина накажут за обезображенное лицо владельца кафе В Красноярске осудят мужчину за избиение владельца кафе до неизгладимых травм

В Красноярске осудят 40-летнего мужчину, который жестоко избил владельца кафе из-за претензий к шаурме, сообщает краевая прокуратура. По данным ведомства, хозяин торговой точки получил неизгладимые травмы лица.

Инцидент произошел в феврале прошлого года на улице Матросова, когда пьяный мужчина заказал себе шаурму и алкоголь. Во время еды он начал забрасывать хозяина претензиями, а после и вовсе набросился на него. Владельца кафе срочно госпитализировали с тяжелыми травмами.