Готовлю шаверму-боул без лаваша — минимум калорий, но тот же классический вкус

Куриные бедра, в отличие от грудки, остаются сочными даже при быстрой обжарке. А йогуртовый соус с чесноком и укропом полностью заменяет традиционный майонезный.

150 г филе куриного бедра нарезаю тонкими полосками, смешиваю с паприкой, куркумой, солью и 1 ч. л. масла, обжариваю на сильном огне до готовности. 100 г белокочанной капусты тонко шинкую, 1 помидор и 1 огурец нарезаю, 1/4 красной луковицы режу полукольцами. Для соуса смешиваю 3 ст. л. натурального йогурта с 1 измельченным зубчиком чеснока, 1 ч. л. лимонного сока и рубленым укропом. В глубокую тарелку выкладываю капусту, овощи и теплое мясо, поливаю соусом и перемешиваю.

