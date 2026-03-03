Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 08:02

Готовлю шаверму-боул без лаваша — минимум калорий, но тот же классический вкус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Куриные бедра, в отличие от грудки, остаются сочными даже при быстрой обжарке. А йогуртовый соус с чесноком и укропом полностью заменяет традиционный майонезный.

150 г филе куриного бедра нарезаю тонкими полосками, смешиваю с паприкой, куркумой, солью и 1 ч. л. масла, обжариваю на сильном огне до готовности. 100 г белокочанной капусты тонко шинкую, 1 помидор и 1 огурец нарезаю, 1/4 красной луковицы режу полукольцами. Для соуса смешиваю 3 ст. л. натурального йогурта с 1 измельченным зубчиком чеснока, 1 ч. л. лимонного сока и рубленым укропом. В глубокую тарелку выкладываю капусту, овощи и теплое мясо, поливаю соусом и перемешиваю.

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки любого супермаркета может стать мощным союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о знакомой всем брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.

Проверено редакцией
Читайте также
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Здоровье/красота
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Прощайте, скучные оладьи! Готовлю татарские куптермэ: и пышнее, и нежнее
Семья и жизнь
Прощайте, скучные оладьи! Готовлю татарские куптермэ: и пышнее, и нежнее
Гренки на сковороде без молока: добавляю в яйца один секретный ингредиент — вкусно до чертиков
Общество
Гренки на сковороде без молока: добавляю в яйца один секретный ингредиент — вкусно до чертиков
В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо
Общество
В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо
В Челябинске мать отравившегося шаурмой школьника планирует подавать в суд
Регионы
В Челябинске мать отравившегося шаурмой школьника планирует подавать в суд
еда
рецепты
шаурма
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк России бросил вызов регламенту ЕС и потребовал вернуть украденное
Стало известно, как долго Иран будет выбирать нового верховного лидера
Синоптик предупредил о начале половодья в европейской части России
В США заявили, что Ближний Восток «съел» Украину
Найден способ ускорить создание аналога Starlink в России
Раскрыта реальная причина аудита погибших солдат на Украине
Россиян предупредили о рисках «переезда» в новые чаты Telegram
Pepsi зарегистрировала в России новые товарные знаки
Мошенники начали наживаться на застрявших в Дубае туристах
Американские войска уничтожили «сердце» КСИР
Онколог ответил, куда чаще всего метастазирует рак кишечника
Трамп отреагировал на информацию об истощении запасов боеприпасов у США
Израильская авиация нанесла удар по радиостанции «Хезболлы» на юге Бейрута
«В тупике»: дипломат признал окончательный раскол Европы из-за санкций
Авиабаза в Израиле приняла на себя возмездие «Хезболлы»
«Это невозможно»: в США назвали план по Ирану обреченным
«Мы пытались»: в США объяснили, почему потеряли надежду на сделку с Ираном
Американская база на Ближнем Востоке попала под интенсивный удар Ирана
Мощный пожар возник в головном офисе Liberty Bank в Тбилиси
Глоток воды убил одного из выживших в Пермском крае туристов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.