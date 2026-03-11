Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 09:45

Украине пообещали кредит без одобрения Венгрии

Politico: Киеву могут передать до €30 млрд без согласия всех стран Евросоюза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина может получить обещанные Евросоюзом деньги даже в случае продолжения блокировки Будапештом единого кредита ЕС на €90 млрд (8,2 трлн рублей), пишет Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов. В качестве альтернативы рассматривается механизм двусторонних займов со стороны отдельных стран сообщества.

В первую очередь речь идет о странах Балтии и Северной Европы. Такой формат финансирования не требует одобрения всех государств — членов Евросоюза, что позволяет обойти возможную блокировку со стороны отдельных стран. На начальном этапе предполагается выделить почти €30 млрд (2,7 трлн рублей).

Ожидается, что эти средства позволят украинской экономике обеспечить стабильность в первой половине текущего года. Министр финансов Нидерландов Илко Хайнен также сообщил о планах страны предоставлять Украине отдельные кредиты до 2029 года. По его словам, ежегодный объем такого финансирования может составить около €3,5 млрд (321 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что бюджет Украины сможет просуществовать до начала мая после одобрения нового кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере $8,1 млрд (679 млрд рублей). Эта поддержка дала Киеву временную финансовую передышку. До этого ожидалось, что средств хватит лишь до конца марта. Дефицит бюджета в этом году оценивается минимум в $50 млрд (4,1 трлн рублей).

