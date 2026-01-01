Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 06:53

Москва и Тегеран продолжили консультироваться по поставкам российского газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия и Иран продолжают активно вести переговоры по стратегическому партнерству в энергетической сфере, сообщил РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов. По его словам, главной темой консультаций являются поставки российского природного газа в Иран.

Когда будут приняты окончательные решения и определены сроки реализации проектов, они, безусловно, будут озвучены официально. Пока же можем сказать, что интерес с обеих сторон подтвержден, консультации сторон продолжаются, — сказано в сообщении.

Ранее «Газпром» сообщил, что газовые запасы Прибалтики находятся в критическом состоянии, так как Инчукалнское подземное хранилище опустошено более чем наполовину. По состоянию на 25 декабря его заполненность снизилась до 49,5%, что достигло уровня, зафиксированного лишь в середине февраля прошлого отопительного периода, что создает угрозу для стабильного снабжения региона зимой.

До этого компания «Газпром газификация» выделила АО «Газпром газораспределение Майкоп» 128 млн рублей для технологического присоединения в рамках программы догазификации. При этом средства должны быть возвращены до 31 декабря 2072 года.

Иран
газ
трубопроводы
Тегеран
