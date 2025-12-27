Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 13:32

Угроза «ледяного апокалипсиса» нависла над тремя странами Евросоюза

«Газпром»: газовое хранилище в Прибалтике заполнено лишь наполовину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запасы газа в Прибалтике находятся в крайне сложном положении, поскольку единственное хранилище опустошено более чем наполовину, что грозит надежному снабжению региона в холода, сообщил «Газпром» в Telegram. По состоянию на 25 декабря заполненность Инчукалнского подземного хранилища газа сократилась до 49,5%, достигнув уровня, который в прошлом отопительном сезоне был зафиксирован лишь в середине февраля.

Крайне сложная ситуация — в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» сообщили о рекордном отборе газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы на фоне новогодних праздников. К 25 декабря их запасы составляли 66,3 млрд кубометров, что на 9,9 млрд кубометров меньше, чем на ту же дату годом ранее.

Кроме того, в компании заявили, что запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов опустились ниже 60%, что аномально мало для первой половины декабря. Европа в целом встречает зиму с необычно низким для данного периода уровнем наполнения хранилищ, который на 9,1 млрд кубометров уступает прошлогоднему показателю.

Прибалтика
газ
Газпром
хранилища
