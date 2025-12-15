Новый год-2026
Запасы газа одной страны ЕС опасно истощились в начале зимы

«Газпром»: газохранилища Нидерландов опустели более чем на 40%

Запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов опустились ниже 60%, что является аномально низким показателем для первой половины декабря, сообщает «Газпром». Европа в целом подходит к зиме с нехарактерно низким для этого времени уровнем наполнения хранилищ, который на 9,1 млрд кубометров ниже прошлогоднего.

В целом в ПХГ Европы на 13 декабря — 71,2 млрд куб. м газа, что на 9,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Такой показатель является низким и нехарактерным для первой половины декабря. Напомним, что чем меньше объем запасов газа в хранилищах, тем ниже их производительность, — говорится в публикации.

Ранее датское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы стран Евросоюза утвердили поэтапный план по введению полного запрета на закупки российского газа к концу 2027 года. Это уже третья редакция документа, который первоначально был принят 8 октября и впоследствии прошел дополнительное согласование.

Кроме того, лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что отказ Евросоюза от закупок российского газа нанесет ущерб в первую очередь жителям Франции. По его мнению, эта мера не достигнет своей цели в отношении России, которая продолжит поставки топлива иным государствам.

